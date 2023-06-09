Происшествия 09 июня 2023, 12:00 БПЛА попал в квартиру Воронежа, но она оказалась пустой Губернатор Гусев: БПЛА попал в пустую квартиру Воронежа при падении

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Квартира воронежского дома, куда попал беспилотник, была без людей. Такое заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нем никого не было», — написал он.

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Гусев уточнил, что в результате случившегося три человека пострадали. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Сейчас решается вопрос, нужно ли расселять пострадавший дом или подъезд.

Утром 9 июня дрон упал в Воронеже. Многоэтажка на улице Белинского получила повреждения. RT написал, что у по крайней мере восьми квартир выбило окна. Сотрудники МЧС, ФСБ и других служб работают на месте ЧП. По неподтвержденным данным, целью беспилотника являлся авиационный завод.