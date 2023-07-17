Происшествия 17 июля 2023, 18:34 Камикадзе из глубин. Что известно о дроне, который мог атаковать Крымский мост Военный эксперт Джерелиевский: взрыв на Крымском мосту могли устроить с помощью дрона США Викимедиа

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Атаку на Крымский мост ночью 17 июля могли устроить с помощью американского подводного дрона, в то время как надводные беспилотники отвлекали внимание на себя. Координировали нападение с воздуха с помощью западных БПЛА. Подробности — в материале «360».

Крымский мост атаковали дроны

Украина неофициально признала, что именно ее спецслужбы стояли за взрывами на Крымском мосту, произошедшими в три часа ночи 17 июля. Атаку спланировали Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины, сообщило издание «РБК-Украина».

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Источник СМИ подтвердил, что для удара задействовали надводные дроны.

«Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — заявил неназванный респондент.

Неподалеку от места взрыва нашли обломки водных мотоциклов: их могли переделать в беспилотники со взрывчаткой. Подобные дроны способны идти к цели, практически полностью скрывшись под водой.

Американцы помогли?

Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с «360» подчеркнул: пока нет точных данных, что при атаке на мост использовали именно надводные дроны. Украинские источники сообщили, что нападение организовали с помощью подводного беспилотника.

По словам украинцев, это был американский REMUS 600. Его характеристики практически идеально подходят для осуществления такого теракта. Он способен идти на глубине до 600 метров и управляется с ноутбука. Борис Джерелиевский

Такой беспилотник может находиться в автономном плавании 70 часов и развивать под водой скорость до пяти узлов — чуть больше девяти километров в час. С грузом REMUS способен пройти 286 морских миль, то есть свыше 500 километров.

Моряки ВМС США опускают REMUS 600 в воду во время учений во Флориде, 2016 / Викимедиа

«Исходя из этого, можно рассчитать, откуда дрон был запущен. Скорее всего, с гражданского судна в Черном море. Возможно, корабль находился там как раз под эгидой зерновой сделки — например, турецкий балкер, который вчера из Одессы ушел в Нидерланды», — предположил Джерелиевский.

Он добавил, что надводные дроны могли сыграть отвлекающую роль «видимой приманки». И их, похоже, заметили: были сообщения, что военные открывали огонь и только после этого раздались взрывы.

Теракт координировали с воздуха

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА «Новости», что перед атакой возле места взрыва пролетал американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper — «Жнец». Именно такой аппарат в марте этого года заметили над Крымом.

Поднятые тогда по тревоге российские Су-27 постарались вытеснить дрон. Однако из-за резкого маневрирования «Жнец» потерял управление и рухнул в море. Позже российские специалисты не только достали БПЛА, но и получили его секретные данные.

MQ-9 Reaper / Викимедиа

После этого инцидента западные беспилотники не рискуют нарушать воздушную границу России. Джерелиевский пояснил, что и дрон, замеченный накануне теракта, находился в стороне от Крымского моста.

Американский дрон не совсем над мостом кружил, а именно в той части акватории Черного моря, которая является нероссийскими водами. Поэтому оснований для его подавления или уничтожения не было. Борис Джерелиевский

Западные разведчики находятся там постоянно, подчеркнул собеседник «360». Их активность — сигнал о подготовке очередного тракта.

Например, утром 16 июля была попытка нанести удар по Севастополю, в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Наверняка эти действия тоже координировали с беспилотников или с разведывательных самолетов США либо Великобритании.

MQ-9 Reaper / Викимедиа

Что известно о REMUS 600

Дроны REMUS разрабатывали в Океанографическом институте США по заказу Управления военно-морских исследований. Число в названии говорит о том, на сколько метров аппарат может погружаться под воду. Стоят такие «субмарины» от 500 тысяч до миллиона долларов в зависимости от комплектации.

REMUS 600 действительно способен функционировать до 70 часов. Причем для продолжения работы его достаточно просто перезарядить или заменить внутренний аккумулятор.

Моряки ВМС США запускают REMUS 600 в Персидском заливе, 2016 год / Викимедиа

Дрон имеет сигарообразную форму и весит 240 килограммов, диаметр — чуть больше 32 сантиметров, длина — три метра и 25 сантиметров. Аппарат способен переносить на себе крупногабаритный и довольно весомый груз. К тому же REMUS 600 разработан как модульная система, и его легко переконфигурировать.

Подводный беспилотник очень легок в управлении, программное обеспечение работает на базе Windows. Изначально дрон задумывали для мирных миссий: контроля состояния окружающей среды, поисково-спасательных операций. Но военные не прошли мимо удачного изобретения. В Военно-воздушных силах США дрон обозначен как Mk 18 Mod 2.