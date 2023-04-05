Технологии 05 апреля 2023, 22:59 России удалось получить секретные данные от упавшего в черное море американского «Жнеца» «Свободная пресса»: Россия изучила данные, полученные от упавшего в море БПЛА MQ-9 Reaper Википедия

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Российским специалистам удалось получить секретные данных от упавшего в Черное море американского БПЛА MQ-9 Reaper «Жнец». Профильные подразделения Минобороны России стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов беспилотника, сообщило издание «Свободная пресса».

«Российским специалистам стали доступны определение частотных параметров средств телеметрии, связи и обмена информацией посредством спутникового канала и оценка уровня помехозащищенности Link-16, обеспечивающей возможность моделирования эффективных режимов противодействия со стороны российских средств РЭБ», — сказано в материале.

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Американский ударно-разведывательный дрон изучили специалисты из АО «КРЭТ» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт ВКС МО РФ».

Беспилотник «Жнец» затонул в Черном море у побережья Крыма в результате ювелирной работы российских истребителей четвертого поколения Су-27СМ. Дрон с выключенными транспондерами пересек границы района, в котором Россия установила «временный режим использования воздушного пространства». Пилоты ВВС РФ устроили беспилотнику «керосиновый дождь», в результате тот потерял скорость и ушел в неконтролируемое падение, после чего упал в море.