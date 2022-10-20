Сестра погибшей в ДТП решила подать в суд на актрису Большову | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 16:14 Сестра погибшей в ДТП решила подать в суд на актрису Большову Сестра погибшей в ДТП с актрисой Большовой рассказала, что муж довез Борисенко в деревню

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Олеся Борисенко, которая погибла в результате ДТП с актрисой Анной Большовой, вернулась в деревню Грачевка на машине супруга. Мужчина оставил ее там, а через несколько мгновений женщина оказалась под колесами машины Большой. Об этом «360» сообщила сестра погибшей Виктория Желтова. Она заявила, что семья намерена подать в суд на артистку.

«Навряд ли она (Олеся Борисенко — прим. ред.) должна быть виновной. Почему она должна быть в том, что ее сбили?» — задалась вопрос Желтова.

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Она рассказала, что незадолго до трагедии Борисенко проводила время со своими двумя детьми. Потом муж отвез ее в Грачевку.

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«Гражданский муж, по его словам, отвез ее в деревню к сестре. Но он не повез ее к сестре налево, а повез направо, где темнота и оставил ее там. Да, она была в нетрезвом состоянии», — отметила собеседница «360».

По ее словам, мужчина высадил сестру на развилке, место было неосвещенное.

«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», — заявила Желтова.

Она добавила, что всю ночь искала сестру, а утром позвонила в дежурную часть, ее попросили приехать в отделение полиции. Большова с семьей погибшей не связывалась. Похороны уже прошли.

«Странно, что месяц будет экспертиза, обычно это быстро», — отметила сестра Борисенко.

Женщина предположила, что актриса попытается скрыть свою вину. Семья погибшей будет подавать на артистку в суд.

Ранее стало известно, что Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Все произошло ночью 14 октября. Артистка находилась за рулем своей Audi. По предварительной информации, она ехала одна и была трезвой. Актриса в какой-то момент наехла на Борисенко. Та скончалась еще до приезда врачей.