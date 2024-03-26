Общество 26 марта 2024, 19:51 Закон поставит на место. Шутникам придется ответить за глумление над терактом Адвокат Ярмуш: тем, кто смеется над терактом, бесполезно что-то объяснять Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Россияне не остались равнодушными к трагедии в Crocus City Hall: люди сдают кровь в помощь пострадавшим и продолжают нести цветы к мемориалам. Однако нашлись и те, кто решил посмеяться над трагедией или пожалеть террористов. Правда, потом «шутникам» и доброхотам пришлось публиковать покаянные видео с извинениями и говорить, что их не так поняли. Остановить людей без совести может только суд?

Переводчик из Петербурга извинился

Петербургский реставратор мебели и переводчик Николай Конашенок получил свою минуту славы. Он решил сыронизировать в запрещенном в России Facebook над терактом в Crocus City Hall, который унес 139 жизней. Однако интернет-сообщество не оценило.

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Довольно скоро стало известно, что Конашенок — муж генерального директора культурного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. Она работала там 13 лет, из-за постов супруга пришлось уволиться. Сам реставратор-переводчик попытался бежать в Ереван, но его задержали в аэропорту Пулково.

Позже в интернете появилось видео с извинениями. Петербуржец заявил, что просто «задавался вопросом» и «размышлял», однако его слова «были восприняты широкой аудиторией как поддержка терроризма». Конашенок подчеркнул, что это не так, и принес всем «самые искрение и глубочайшие извинения».

По информации СМИ, мужчина остается в полиции, ему может грозить срок за оправдание экстремизма.

Люди без совести

Разменявший четвертый десяток Конашенок оказался не единственным, у кого возникли трудности с моральными ориентирами. Некая немолодая блогерша из Липецкой области заявила, что «мало убили, нужно было вообще вырезать пол-Москвы — вот тогда мы на периферии удовлетворились бы!».

Многочисленные подростки тоже позволили себе довольно грубо комментировать теракт в Красногорске. Самые мягкими выражениями были вроде «Гори» и «А мне все равно!», сильно присыпанные нецензурными выражениями.

Зднаие Crocus City Hall после теракта. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Зато буквально на следующий день все эти дяденьки, тетеньки, девочки и мальчики, так лихо ругающиеся матом на весь мир, начали публиковать извинения со слезами и заверениями в любви к Родине.

Некоторым такие видео еще предстоит записать.

Астраханский блогер, который называет себя Руслан Мясник Абу Рашид, рассуждал, кого ему больше жалко — убитых террористами в Crocus City Hall или палестинских детей. То, что эти категории не подлежат сравнению, до мужчины явно не дошло.

Нашлись и такие доброхоты, которые от души пожалели террористов. Брюнетка по имени Надюшка в прямом смысле оплакивала ухо одного из бандитов.

Блондинка из города Шахты сочувствовала задержанным, которые «лежали на холодной земле и дрожали от страха и холода». По словам женщину, у нее «душа от жалости разрывалась». Жертвы теракта таких чувств, видимо, не вызвали.

Не нужно быть ясновидцем, чтобы предугадать, что слезы раскаяния, заверения в сочувствии пострадавшим и прочий плохой театр появятся сразу после визита правоохранительных органов. Может быть, в следующий раз люди с купированной совестью додумаются просто смолчать.

Кто приведет циников в чувство

Хотя петербургского реставратора, вероятно, отпустят, он все еще может получить реальный срок за экстремизм, допустила в разговоре с «360» специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

Когда подобным экстремистским высказываниям проведут лингвистическую экспертизу, когда будут возбуждать уголовные дела, поток желающих покаламбурить о трагедии снизится. Никто не захочет смеяться, ерничать и уж тем более издеваться над жертвами этого теракта. Мария Ярмуш

Правоохранительные органы внимательно следят за высказываниями в интернете. По закону «шутки» блогеров и прочих не умеющих промолчать граждан могут подпадать под административную или уголовную ответственность. Адвокат отметила, что СМИ необходимо как можно шире освещать подобные случаи.

«Просто взывать к кому-то и говорить об аморальности, что это жестоко, бессмысленно. Эти люди такого не понимают. Они могут очнуться, лишь когда суды, в соответствии с буквой закона, вынесут приговоры или административные постановления», — заключила Ярмуш.