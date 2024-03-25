25 марта 2024, 23:46
Директор «Новой Голландии» уволилась из-за постов мужа о теракте в Crocus City Hall
Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за слов мужа о теракте
Генеральный директор АНО «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксана Шатуновская уволилась после постов ее супруга о теракте в Crocus City Hall. Информация об этом появилась на странице компании в социальной сети «Вконтакте».
«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО „Новая Голландия“», — сообщили в организации.
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В компании добавили, что муж Шатуновской — Николай Конашенок- никогда не работал в «Новой Голландии», и выразили соболезнования родным и близким жертв теракта.
Ранее Конашенок позволил себе провокационные высказывания о теракте в Подмосковье. Позже мужчина удалил сообщения, но они вызвали широкий общественный резонанс.
Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. В результате нападения террористов погибли 139 человек, 182 получили ранения.
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