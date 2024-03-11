Эксклюзив 11 марта 2024, 14:25 Восстановление Украины обойдется в триллион долларов. Но кому обойдется? Публицист Миронова: безвозмездно восстановить Украину сможет только Россия Eugen Kotenko / Global Look Press

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Бескорыстно восстанавливать Украину сегодня может только Россия. Все остальные сценарии приведут к многолетней нищете населения. Об этом в авторской колонке для «360» порассуждала публицист Анастасия Миронова.

Восстановление Украины обойдется в триллион долларов. Об этом сообщил Европейский инвестиционный банк, который сделал подробные расчеты. Но, увы, организация не уточняет, кому именно обойдется это удовольствие в триллион. Кто будет платить, как Украина сможет потраченные на нее деньги вернуть. Горькая правда, не прозвучавшая в западной прессе: западу придется подарить Украине триллион. Потому что если оплачивать помощь возвратными кредитами, инвестициями и брать за нее украинские пахотные земли, то самим украинцам ничего не останется. Они не смогут вернуть долги и окажутся в стране, в которой все давно продано западным инвесторам.

Единственная, кто может сейчас восстанавливать Украину бескорыстно, не затягивая удавку на шее ее граждан, это Россия. Но при условии, что украинцы сами к нам попросятся.

Уже в долгах

Что такое триллион долларов? Для сравнения: общий долг государства Украина сегодня составляет почти 150 млрд долларов. Объем золотовалютных резервов — около 40 млрд долларов. Кстати, этот показатель за 2023 год вырос почти вдвое: Украина зачем-то откладывает деньги. Внешний долг из указанных 150 миллиардов — почти 70%, остальное — внутренний.

Еще для сравнения данные: максимальный внешний долг постсоветской России составлял 188 млрд долларов — это было после дефолта 1998 года, в сумму включались как кредиты МВФ, так и даже унаследованная от СССР задолженность по американскому ленд-лизу времен Великой Отечественной. И это был долг огромной страны, чья экономика и чье население в разы превышали украинские. А у Украины долгов почти столько же уже сейчас.

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При этом заметьте, что во внешний долг на данный момент не включаются долгосрочные западные кредиты. Например, в него не включен вот этот кредит Евросоюза на 18 млрд евро (на тот момент более 19 млрд долларов), выданный на 30 лет с десятилетней отсрочкой платежей: он появится в статистике украинского Минфина только в 2033 году. Если Украина, конечно, решит его отдавать.

РИА «Новости»

Вопреки раздуваемым некоторыми российскими медиа мифам, Украина не получает все вооружение и экономическую помощь в долг и не будет до конца дней своих расплачиваться за каждый полученный «Абрамс» — это, скорее, фигура речи, употребляемая нашими журналистами для красного словца. Тем не менее положение Украины уже катастрофическое. И она уже не справляется с обслуживанием своего внешнего долга, хотя множество кредиторов на время боевых действий сократили или приостановили свои требования. Тем не менее Украина все равно должна обслуживать имеющиеся ее обязательства, хоть и по минимуму.

Продаться с потрохами

Что будет, когда она, в разных формах, получит на свое восстановление триллион? Ну, во-первых, если надо триллион, значит, с учетом коррупции, найти придется минимум полтора. То есть, в десять раз больше текущего валового долга страны. Во-вторых, очевидно, что часть денег она может получить только в форме кредитов. Они, кстати, уже обсуждаются, в том числе, в Конгрессе США. Другая часть помощи будет предоставлена Украине в форме инвестиций. Сам Bloomberg описывает схему как предоставление компаниям из избранных стран преференций для заключения «выгодных» контрактов по восстановлению Украины. То есть, план простой: украинское правительство где-то берет все же деньги на восстановление сетей, инфраструктуры, на эти средства оно нанимает не украинские компании, а турецкие, немецкие, американские… Они работают, увозят к себе прибыль, зарплаты топовых сотрудников. Украина остается с долгами.

РИА «Новости»

Другой способ оплатить помощь — предоставление «западным партнерам» преференций при инвестициях в промышленность, сельское хозяйство. Проще говоря, при продаже и перепродаже предприятий и пахотных угодий. Получаем еще менее утешительный прогноз: промышленность переходит под контроль западных инвесторов и собственников, земли — тоже. Мы уже писали, что после земельной реформы 2021 года никто достоверно на Украине не может сказать, сколько пахотных земель успело перейти под прямой контроль иностранных компаний. А австралийские журналисты еще почти два года назад сообщали, что только три крупнейшие иностранные агрокомпании получили контроль над 16 миллионами гектар пахотных украинских земель из 40 миллионов гектар. Сегодня доля иностранного контроля над сельхозугодьями Украины может уже значительно превышать 50%. И в случае получения страной денег на восстановление будет лишь расти.

Тягловое сословие

В итоге получим и без того нищее государство с обедневшим и разбежавшимся населением, с изношенной и разрушенной инфраструктурой, которое возьмет на себя новые долги в десять раз больше прежних и будет вынуждено передать под внешний контроль значительную часть своей экономики. Кто станет жить в этой стране? Зачем там останутся люди, если уже сейчас Украина не может даже примерно сказать, сколько у нее осталось населения? Пытаются сосчитать по объемам потребляемого хлеба, по числу активных сим-карт. Данные разнятся, называются невероятные числа: от 28 миллионов до восьми миллионов человек, реально оставшихся на Украине. Сколько выехало заробитчан, сколько достоверно людей бежали с концами как беженцы, неизвестно.

Но можно предположить, что из западных и центральных областей Украины эти люди убежали не от боевых действий, а от бедности, безработицы и отсутствия какой-либо надежды на будущее.

Сколько их согласится жить в стране, которая возьмет на себя обслуживание новых долговых обязательств и передаст промышленность и земли под полный контроль иностранцев? Государству придется закабалять население, создавать и ограничивать в правах тягловое сословие, иначе люди разбегутся.

Никому, кроме России, не нужна

Мы подходим к самому важному тезису разговора. Кажется, у Украины как территории и украинцев как этнической группы есть только одна возможность восстановить жизнь, наладить быт, попытаться поднять экономику и при этом не попасть на десятилетия в кабалу, которая сделает ее жизнь еще менее выносимой, чем судьба Германии после Первой Мировой. Сравнения по фактуре неравноценные, по сути последствий равнозначные: тогда Германию обложили таким контролем и такими обязательствами, что она коллапсировала. Однако то была держава в центре Европы, чей суверенитет никто не оспаривал.

Если Украина в результате взятых на себя обязательств коллапсирует, то ее население разбежится, а территории будут разобраны странами, которые считают их исторически своими.

На данный момент нет никаких оснований считать, что Украина имеет возможность сохранить свою государственность и при этом восстановиться за счет западной помощи. Скорее всего, она не выдержит. Если она не хочет, чтобы вслед за опрокидыванием государства в западную долговую яму население разбежалось, побросав свои дома, ей придется уповать на милость России.

Фактически Россия сегодня — единственная сторона, которая может бескорыстно восстанавливать Украину, то есть, не закабаляя ее в ответ на десятилетия. Но для этого Украине надо попроситься к нам. Вот такая горькая правда.

На равных, без доведения до коллапса и нищеты, вкладывать в Украину деньги может только Россия. Как она это делает в Крыму, в Мариуполе, в Донбассе. Но население самой России уже достаточно травмировано опытом СССР и примером бывших советских стран, в том числе Украины, которые расплевались с русскими как основными донорами советской помощи — содержать братскую страну, даже если она подпишется под полностью лояльными России новыми правилами игры, россияне не захотят. Присоединяйтесь — тогда получите деньги.

Общее отставание

И речь даже не, что нужно будет восстанавливать последствия разрушений от СВО. Украина в целом за три постсоветских десятилетия обветшала, отстала. Те, кто сейчас бывает в Донбассе, в Запорожье, поражаются уровню именно бытовой, инфраструктурной отсталости регионов. При том, что на Украине это были традиционно более развитые территории, так как там у людей имелась работа, там развивалась промышленность. Центральные и западные области — сплошные слезы. Множество свидетельств говорят, что состояние западных регионов Украины куда тяжелее, чем даже в 2014 году было в Крыму.

Roman Denisov, Роман Денисов / Global Look Press

Я тогда, в августе–сентябре, ездила в Крым. Тихо, без помпы, без привлечения внимания (которое грозило на тот момент и санкциями, и остракизмом даже в России) — хотела лично убедиться, в каком состоянии Крым пришел в Россию. Оно было ужасно. Общая отсталость инфраструктуры и бытовой культуры. На фоне «старой» России Крым тогда смотрелся — будто через пропасть.

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И сегодня между нами и Украиной пропасть. Без всяких боевых действий Украине нужны деньги на восстановление элементарно среды обитания, на зарплаты, на приведение в порядок здравоохранения, на вылечивание граждан от примитивных болезней: грыж, кариеса, хромоты, хронических инфекций.

Люди запущены, инфраструктура запущена, денег нет, города обветшали, дороги, несмотря на все россказни украинской пропаганды об удивляющихся асфальту россиянах, практически отсутствуют. Никакой запад не будет все это восстанавливать.

Сегодня шанс выбраться из пропасти у украинцев только один — поступить на довольствие России. Только наша щедрая душа может вытащить их из ямы. Причем, повторю, речь идет о яме, которую Киев вырыл под своей страной еще до 2022 года, просто ее запустив и коррумпировав.

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Пример Крыма, а теперь — Мариуполя, всего Запорожья может стать для обычных украинцев очень важным и болезненным. Они все равно будут сравнивать судьбу этих регионов и своих областей, которым светят в лучшем случае десятилетия долговой кабалы. Воевать за Украину люди там массово не торопятся уже.

Если на них повесить в десять раз больше кредитов, если промышленность и земли страны раздать иностранным компаниям, там и жить никто не захочет.

Украине нужен триллион? Ну молодцы, что подсчитали. Умножьте минимум на полтора и поймете, сколько в реальности потребуется денег. Слава богу, выяснили. Осталось только узнать, кто будет жить на Украине, которую распродадут и обложат новыми долгами. Так ли радо население оплачивать своей кровью и своей нищетой независимость государства, если она выражается лишь в возможности элит разворовывать международные кредиты и продавать украинскую промышленность, украинские земли иностранцам?

Уверена, что множество украинцев не просто захотят, а потребуют войти в состав России, если взамен их освободят от бремени долгов, отремонтируют поликлиники и заасфальтируют дороги.

Не уверена, правда, что к такому сценарию готовы все стороны: и Украина, и собравшийся «инвестировать» в нее запад, и даже Россия.