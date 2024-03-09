09 марта 2024, 07:26
Конгрессмены подготовят пакет помощи Украине в форме кредита
NBC: республиканцы начал разрабатывать пакет помощи Украине в кредит
Республиканцы в конгрессе США создадут альтернативный проект помощи Украине. Часть финансирования предоставят украинскому правительству в форме кредита. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей <…> работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине», — отметили журналисты.
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О том, что часть финансирования передадут Украине в кредит, заявил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. Он также предложил конфисковать заблокированные активы России и использовать их в качестве залога.
По информации телеканала, средства выделят для «поддержки общего функционирования правительства Украины», а также для восстановления страны.
Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с требованием одобрить пакет помощи Украине и направить согласованный документ ему на подпись. Американский лидер добавил, что страна продолжит поддерживать ВСУ,
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