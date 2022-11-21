Эксклюзив 21 ноября 2022, 14:42 Летом — работают в поле, на зиму — проваливают. Киев нащупал новую модель государства с сезонным присутствием населения Публицист Миронова: Украина выгоняет население на зиму и впускает обратно весной РИА «Новости»

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Украинские чиновники и энергетики все чаще просят сограждан покинуть страну до весны, чтобы не нагружать энергетическую систему. Кажется, мы наблюдаем зарождение принципиально нового типа государства и его беспрецедентные отношения с населением, рассказала публицист Анастасия Миронова в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Мы уже знаем, что бывают страны, отправляющие жителей на отхожие промыслы: десятки бедных стран так живут, держась лишь на денежных переводах гастарбайтеров. Но тут вырисовывается нечто новое. Идея сверхэффективного с точки зрения капитала государства, которое выгоняет население на зиму, в пору отсутствия работ, и впускает его домой весной.

Уходя, гасите свет

Озвученная главой украинского ДТЭК Максима Тимченко идея будоражит мечты любого олигархического государства: как сделать так, чтобы население нагружало систему по минимуму и приносило прибыль? Бинго: в сельскохозяйственной стране нужно просто перевести население на сезонное проживание. Но само по себе оно свои дома не покинет, в это все и упиралось, а теперь преград нет.

Представляете государство, в котором жители осенью собирают вещи, заколачивают свои дома и уезжают на заработки, прихватив детей и стариков? Весной оно возвращается, сеет, пашет, летом собирает урожай, осенью сушит зерно, продает помидоры с огурцами и капустой, после чего трудовая сила отбывает на отхожий промысел, а собственники земли и производств вывозят зерно, продают помидоры, считают выручку, что-то с этого в виде налогов и акцизов получает государство.

РИА «Новости»

Не нужно тратиться на обогрев и содержание отопительной системы. Можно даже отключить горячую воду: летом, да соскучившись полгода вне дома, граждане будут рады и холодной воде. Снизится надобность в коммунальщиках, энергетиках, более чем наполовину сократится потребность в обслуживании общественного транспорта. Метро можно закрыть, так как население будет занято в сельском хозяйстве, в городах ему делать нечего.

Исчезнет необходимость содержания детских садов и школ в капитальных помещениях: на весенне-летний период в такой теплой стране, как Украина, учиться можно и под тентовыми крышами… Высвободившихся мощностей хватит для поддержания работы нескольких важных заводов и частных производств, а также на вооружение боевой армии, которая будет годами потихоньку воевать, подталкивать соперника к новому разрушению инфраструктуры, которое не позволит населению зимовать на родине.

Так уж устроен человек, что совсем оторваться от дома не может, поэтому он будет как миленький приезжать свои домишки проведывать: как завалинка, не прохудились ли занавески, не пошел ли пол в сенях ходуном, осенью доски поскрипывали.

Хочешь домой? Добро пожаловать. Но строго с апреля по сентябрь. Сеять-веять надо! Земли простаивают, а у них хозяева есть, деньги «уплочены».

Побыл дома — и будя. К зиме просимы вон, обогревать и освещать рабочую силу на время ее простоя дураков нема.

РИА «Новости»

Пахать на дядю

Вообще же, такая модель только на первый взгляд выглядит комичной и футуристичной. На самом деле это, конечно, не смешно, а главное, что украинцы давно так живут.

Государство уже перешло на режим сезонного содержания части населения, что позволяет ему не только не заботиться о миллионах рабочих мест, но и существенно сокращать потребление населением электроэнергии и муки: излишки того и другого успешно украинским государством продаются, сезонный характер присутствия в стране значительной части населения позволил властям принять земельную реформу и определить к аренде и продаже иностранным инвесторам еще больше пахотных земель, зерно и овощи с которых можно вывозить за границу без причинения населению гуманитарных проблем.

Основной актив Украины сегодня — это почти 40 миллионов гектар плодородных земель. Сколько из них реально контролируются иностранцами, не говорит никто.

В СМИ мы видим разные слухи с обеих сторон: украинские журналисты договорились до того, что все рассказы об иностранных бенефициарах — это сказки, а наши пишут, будто только три американские компании скупили17 миллионов гектар пахотных угодий. То и другое вряд ли правда, но версия про иностранцев кажется более приближенной к реальности.

В 2021 году на Украине произошла земельная реформа, которая разрешила, во-первых, продавать всю, в том числе государственную, землю (около восьми миллионов гектар теперь) частным лицам. Во-вторых, на 2024 год назначает референдум по вопросу продажи пахотных земель иностранцам. Однако закон уже предусматривает передачу иностранцам под постоянный контроль земли, которая была у них в аренде не менее трех лет. Кроме того, Украина разрешила срез плодородного слоя.

РИА «Новости»

Никакого заговора — просто бизнес

Сколько реально земли контролируют на Украине иностранцы, тоже никто не знает. Накануне реформы сообщалось, что всего четыре миллиона гектар!

При этом сами же украинские СМИ постоянно писали, что иностранцы нашли множество лазеек и научились присваивать контроль над пахотной землей: это и заключение договоров аренды на 49 лет, и смена вида землепользования, после которого землю можно выкупить, и покупка компаний, которые владеют землей, и искусственное их обанкрочивание с последующей передачей земли в счет погашения долга. В реальности иностранцы могут контролировать даже больше половины плодородной земли на Украине. И для этого им нужны именно сезонные рабочие.

Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу по улице Крещатик в Киеве / РИА «Новости»

Еще нескольким десяткам иностранных предприятий требуются рабочие на постоянной основе: это ряд металлургических заводов, табачных фабрик и прочее. Но тут речь о десятках тысяч людей, не более.

Остальное население в стране с дефицитом жизненных ресурсов — обременение, и самый лучший выход для государства, которое нацелено получать прибыль с корпораций, — чтобы все не занятое в работе на эти корпорации население отбыло на зиму куда-нибудь.

Да, этот тезис подозрительно напоминает теорию заговора. Но дело в том, что Украина уже живет по принципу сезонного присутствия населения в стране.

Эта еще одна чудовищная реальность, которую российское массовое сознание пока не осмыслило, потому что сами мы так никогда не жили, а наш официоз тему с тяжелейшим положением на украинском рынке труда не педалирует. Украина к февралю уже была страной, в которой значительная часть детей жила без родителей, поскольку те отбывали на заработки.

Сколько их, украинцев?

До пандемии ежегодное число украинских эмигрантов-гастарбайтеров достигало семи-девяти миллионов человек. Здесь эти данные также подтверждаются. А здесь даже указывается, что отсутствовали 10-11 миллионов украинцев. Но возьмем минимальные оценки тех, кто предполагает, что на постоянной основе отсутствовали около трех миллионов гастарбайтеров, остальные же работали за границей сезонно. Из них после начала пандемии вернулись на Украину 500 тысяч заробитчан.

Весной польское ТВ показывало, что женщины-мигрантки постарались перевезти в Польшу своих детей, родителей и мужей: особенностью украинской трудовой миграции — преимущественно женское ее лицо. Если в Россию на заработки ехали главным образом мужчины, которые у нас работали водителями и на стройках, то в Европу выезжали женщины — работать сиделками и уборщицами. Детей в таких случаях в основном оставляли дома.

Итак, к 24 февраля в Европе и России сидели на заработках, по самым скромным оценкам, не менее двух с половиной миллионов украинцев. Предположим, весной к ним присоединился миллион детей и глубоких стариков. Получаем три с половиной миллиона человек, держим их в уме.

Дальше: согласно данным ООН, по состоянию на 1 ноября Украину покинули примерно 17,8 миллиона человек, из них 2,87 миллиона уехали в Россию. Успели вернуться на Украину из Европы 10,3 миллиона человек.

Значит, более семи миллионов остались за пределами родины, из них от половины до трети — женщины работоспособного возраста. Добавляем не менее трех с половиной миллионов заробитчан и их детей, родителей — уже 11 миллионов украинцев минимум сейчас остаются вне родины.

Дети в автобусе, перевозящим беженцев из Изюма, в пункте пропуска Вериговка-Чугуновка на российско-украинской границе / РИА «Новости»

Сколько украинцев живут за границей на ПМЖ, никто не скажет: подсчет вести сложно и бессмысленно, потому что все данные по эмиграции в XXI веке украинскими властями мистифицируются. Вот, например, данные о том, что без Крыма и Донбасса в стране осталось около 32 миллионов человек. Это еще до 2022 года.

А здесь утверждается, что 32 миллионов человек было без Крыма, но с Донбассом, поэтому сейчас надо вычитать не только уехавших и часть населения Херсонской и Запорожской областей, но и свыше пяти миллионов жителей Донбасса.

Есть и более радикальные версии, согласно которым на Украине оставалось в прошлом году не больше 25 миллионов человек. Население в этой стране кто только ни пытался подсчитать: хлебопеки, операторы сотовой связи, униатская церковь. Данные у всех получаются разные: Укрстат называет 41 миллион человек (это в 2021 году), союз хлебопеков — 24,7 миллиона человек.

Прохожие на улице Крещатик в Киеве / РИА «Новости»

Чрезвычайно выгодный сценарий

Но давайте возьмем 32 миллиона минус тех жителей Херсонщины и Запорожья, что присоединились к России. Получим 31 миллион человек. Из них 11 миллионов уже уехали, еще около шести-семи заняты сезонным трудом. Остаются 14 миллионов человек. Это старики и мужчины. Среди оставшихся много силовиков, чиновников и ВСУ.

Сколько на Украине сейчас трудоспособного и не занятого в армии населения, тоже никто не скажет. Раньше называли от 12 до 18 миллионов человек. Это с Донбассом, Запорожьем и Херсонской областью. Получается, на Украине почти не осталось трудоспособного населения, которое нужно было бы чем-то занимать.

То есть задача сезонности проживания граждан давно решена. Более того, она решалась еще до февраля: лишь часть женщин работали в Европе на сборе клубники (май) и огурцов (июнь–июль), но в основном заробитчане ехали на зимне-осеннюю работу, а лето старались проводить на родине, потому что там есть своя полевая страда, к тому же у многих огороды и сады.

Украина давно живет дома сезонами. Теперь нужно лишь принять такой подход как официальный. Страну ждет грандиозная экономия. Фактически содержание населения, которое будет обеспечивать сельские работы, станет обходиться государству практически в нулевые затраты.

При этом граждане будут платить налоги и производить сельхозпродукцию, которая при легальном экспорте станет приносить доход с продаж, а при нелегальном — огромные барыши сразу чиновникам и бандитам в карман.

РИА «Новости»

За что гонять украинцев под пули, понятно: за право этих украинцев доить и выставлять на полевые работы. За что сражаются сотни тысяч украинских военных, честно говоря, понять трудно: похоже, они умирают за то, чтобы Киев построил принципиально новое государство с сезонным присутствием в нем населения.