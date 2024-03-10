10 марта 2024, 15:56
Стало известно, во сколько обойдется восстановление Украины
Bloomberg: для восстановления Украины потребуется более триллиона долларов
Сумма, которая потребуется для восстановления Украины, может составить более триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По подсчетам Европейского инвестиционного банка, необходимые средства с поправкой на инфляцию более чем в пять раз превышают план Маршалла — американскую программу помощи для стран Европы.
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В издании отметили, что некоторые частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в восстановление Украины. Ряд турецких фирм проводят ремонт дорог и мостов в украинских городах, указали в агентстве. Авторы статьи предположили, что зарубежные компании надеются на получение контрактов в будущем, когда из стран Запада поступит финансирование для восстановления Украины.
Ранее в конгрессе США предложили передать украинскому руководству часть денег в форме кредита. Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол также высказал мнение, что Белый дом сможет взять средства для финансирования ВСУ из заблокированных российских активов.
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