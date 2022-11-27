Общество 27 ноября 2022, 18:14 Европе предрекли рост смертности. Власти не помогут людям в остывающих квартирах Политолог Марков: европейские политики гонят своих пенсионеров в могилу пинками РИА «Новости»

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Энергетический кризис уже обернулся для европейцев крайне неприятными последствиями: цены на продукты и услуги растут, температуру в домах просят снижать, а свет — включать реже. СМИ заверили, что ценовой шок вполне способен поднять зимнюю смертность в Европе. Даже если прогноз сбудется, власти ЕС едва ли станут переживать. Не исключено, что подобный исход они давно просчитали.

«Страшилка» вместо аналитики

The Economist отметил, что в основном в поле зрения СМИ попадает только аномальная жара в европейских странах. Но в действительности холода уносят гораздо больше жизней. С декабря по февраль недельная смертность среди жителей стран Европы становится на 21% больше, по сравнению с летом.

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Авторы публикации выразили уверенность, что, даже если эта зима будет мягкой, превышение среднего исторического показателя смертности неизбежно. Журналисты пояснили, что на него влияют различные факторы. Температура — один из них. Суровая зима способна унести на 335 000 больше жизней.

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Не обошлось и без упоминаний России и обвинений страны в использовании «энергетического оружия». Хотя ЕС самостоятельно принял решение отказаться от российских энергоносителей.

Врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа в беседе с «360» заявила, что публикации The Economist больше похожи на «страшилки». Она выразила уверенность, что рост недельной смертности среди европейцев в зимние месяцы на 20% едва ли возможен, к тому же в Европе, как правило, мягкие зимы. Проблема не в переохлаждении, а в головах, подчеркнула терапевт.

Политолог Юрий Светов, комментируя исследование, которое опубликовал The Economist, назвал его откровенно голословным и не вызывающим доверие.

Насколько я могу судить, это достаточно голословные заявления. Причем у меня особое недоверие вызывают такие цифры в духе 21 или 19 [процентов]. Они якобы свидетельствуют об особой достоверности. У меня большие сомнения Юрий Светов политолог.

Костяк Европы, заметил Светов, составляют богатые страны, которые давно укрепили свою экономику, и они в состоянии пережить эту зиму. Эти государства пошли на то, чтобы платить за газ втрое больше, продолжают заполнять свои подземные хранилища и договорились с США о дополнительных поставках.

«Пройдет зима, тогда будет понятно, что и как было. Европейские политики сделают из этого выводы. А пока давайте взглянем на другие исследования, опубликованные сегодня в Германии — о том, что 41% немцев считают Олафа Шольца успешным канцлером», — сказал собеседник «360».

Такие результаты опроса, подчеркнул эксперт, свидетельствуют о готовности жителей поддерживать проводимую Шольцем политику, несмотря на сложности.

Политолог Сергей Марков заметил, что у европейцев в целом просто нет другого выбора, кроме как поддерживать свои власти, которые все беды валят на российское правительство. Он призвал не преувеличивать демократичность стран ЕС.

«Населению ЕС уже все сказали: „Во всем виновата Россия, поэтому то, что ваши пенсионеры умирают [зимой] и больные с хроническими заболеваниями, — в этом тоже во всем виновата Россия. Но вы заткнитесь, и если только позволите себе что-то критиковать, мы всех вас запишем в сторонники России и будем подвергать политическим репрессиям“», — подчеркнул он.

Выше смертность — ниже нагрузка на здравоохранение

По оценке Маркова, данные The Economist вполне могут соответствовать правде. Однако рост смертности среди европейцев в холодных квартирах их власти не волнует, отметил он. Более того, по мнению Маркова, все риски просчитали заранее и, вероятно, даже нашли плюсы. Ведь умирают по большей части больные с хроническими заболеваниями и пенсионеры, тем самым снижается нагрузка на пенсионную систему стран Евросоюза, их системы здравоохранения, увеличивается бюджет.

Это олигархические и бюрократические режимы, которые игнорируют запросы своего населения и все меньше зависят от него. Ну, умирают пенсионеры и хронические больные, и в могилы их пинками провожают европейские политики Сергей Марков политолог.

По оценке Маркова, усугубление ситуации в ЕС, вероятно, вызовет рост протестных настроений. Но толку от этих протестов будет немного. Даже если в европейских странах начнется смена правительств, это пройдет по британской схеме, где одиозного Бориса Джонсона поменяли на Лиз Трасс, а ее — на Риши Сунака.

«То есть меняться будут имена, а по сути дела — ничего. Шило на мыло. Не надо преувеличивать демократичность европейских стран. Демократия в Европе в основном закончилась», — заключил политолог.