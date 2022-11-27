Мир 27 ноября 2022, 01:04 Захарова назвала виновных в энергетическом кризисе Евросоюза Представитель МИД Захарова: Европа сама подтолкнула ЕС к энергетическому кризису РИА «Новости»

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Политика европейских лидеров подтолкнула Евросоюз к глобальному энергетическому кризису. Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала в эфире телеканала ТВЦ.

Она считает, что теперь лидерам европейских стран нужно убедить своих граждан, что «это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах».

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По словам Захаровой, политики Европы хорошо поработали в энергетической сфере. Речь идет об истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Дипломат напомнила, что в странах Запада этот инцидент признали терактом, но решили не торопиться с выводами.

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«Речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, <…> это зона их ответственности», — подчеркнула она.

Европарламент потребовал от Сербии объявить санкции против России. Захарова назвала это смешным. По ее словам, в Евросоюзе извращены античные постулаты закона и права.

Ранее издание The Economist предрекло рост цен на электроэнерги ю и эпидемии, которые могут привести к росту смертности в Европе предстоящей зимой. Так, с декабря по февраль недельная смертность в странах Европы вырастает на 21 процент.