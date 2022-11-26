Мир 26 ноября 2022, 12:30 Великобританию ждут масштабные протесты 300 тысяч медсестер РИА «Новости»: Великобританию накрыл идеальный шторм забастовок Unsplash

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В Великобритании нарастают протестные настроения. На минувшей неделе в стране устроили забастовки 70 тысяч преподавателей университетов и колледжей, а также служащие почты. В декабре на митинги собрались выйти медсестры, учителя, железнодорожники, сотрудники МВД и Минтранса, сообщило РИА «Новости».

Агентство обратило внимание на интерактивную карту, созданную два года назад. На ней британские пользователи могут оперативно проверить данные о забастовках в той или иной отрасли. Проще говоря, удостовериться, что внезапно перестало работать по соседству, будет ли нормально ходить транспорт и так далее.

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На рост протестов повлияло решение властей увеличить налоги и сократить госрасходы, полагает обозреватель издания. Он напомнил, что новому премьеру Риши Сунаку постоянно напоминают о его огромном состоянии. Британцы считают, что богатства мешают политику адекватно воспринимать нужды простых людей. Например, их потребность в доступной медицинской помощи.

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В декабре, 15-го и 20-го числа, в стране проведут забастовки медсестры. В митингах собираются участвовать свыше 300 тысяч человек. Акции организовал профсоюз «Королевский колледж медсестер».

Протестующие собираются потребовать повысить зарплату на 5% относительно индекса потребительской инфляции. Показатель на сегодняшний день составляет 14,2%.

Сунак ранее записал видеообращение, в котором заявил, что такие требования медсестер в сложных экономических условиях «очевидно неприемлемы».