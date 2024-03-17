Общество 17 марта 2024, 03:19 Прощеное воскресенье. Что нужно делать 17 марта Православные верующие отметят Прощеное воскресенье 17 марта РИА «Новости»

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Прощеное воскресенье по церковному календарю у православных христиан наступает 17 марта. В это день принято просить прощения и прощать других людей. В России это стало народной традицией.

Согласно православным канонам, в этот день люди вспоминают все нанесенные близким обиды, чтобы попросить за них прощение и прощать самим. Прощение считается первым шагом к покаянию перед Великим постом.

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В Прощеное воскресенье верующие заканчивают употреблять в пищу сыр, яйца, рыбу, молочные и кисломолочные продукты. Поэтому последнее воскресенье перед постом называют сыропустной неделей.

Также важным в этот день является духовное очищение верующих, с которым следует вступать в период Великого поста. Именно в Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама из рая — событие, которое напоминает людям о том, что для возвращения в рай необходимо очиститься от грехов.

Священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360» о правилах Великого поста.