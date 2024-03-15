Интересное 15 марта 2024, 17:30 Единение божественного и земного. Зачем верующие ограничивают себя в Великий пост Педагог Фоминых: в христианстве пост — аскетический порыв христианина Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Незадолго до Великого поста многие задумываются о его значении и правилах. Это не только период ограничений в еде и отказа от удовольствий, но и глубокое духовное путешествие, цель которого — самоочищение и подготовка к одному из главных христианских праздников, Пасхе. В истории Великого поста и его запретах разбирался «360».

Великий пост в 2024 году

Пост, который считается центральным во всех исторических церквях, начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней, вплоть до Пасхи (Светлое воскресение). В 2024 году — с 18 марта по 4 мая.

В чем суть Великого поста

Великий пост — наиболее строгий и длительный период воздержания для верующих, направленный на духовное обновление и подготовку к празднованию Светлого Воскресения.

Этот период подразумевает не только ограничения в еде, но и отказ от удовольствий и развлечений: христиане стремятся к очистке духа, объяснила в беседе с «360» доктор педагогических наук Наталия Фоминых.

В христианстве пост — аскетический порыв христианина, система воздержания от жизненных удовольствий и благ. Верующий берет на себя это обязательство самостоятельно на определенное время. Наталия Фоминых

В священных текстах пост упоминается как духовная практика, углубляющая связь между земным и божественным. Так, в 41-м псалме описано, как благодаря посту Давид достигает более глубокого понимания и близости с Создателем.

Пост служит мостом к божественному. Он изначально был предназначен для подготовки к таинству крещения. В прошлом это время было особенно значимым для язычников, стремившихся к обретению веры через отказ от прежних убеждений. Они погружались в молитвы, читали проповеди и изучали религиозные тексты.

«Христос в пустыне», Иван Крамской, 1872 / Википедия

Таким образом, древний ритуал превратился в жертву во имя веры, подготавливая как тело, так и дух к принятию христианских устоев. Как правило, обряд крещения проводили в Рождество или Пасху, кульминацией которой была Великая Суббота.

Выражая единство с теми, кто собирался стать частью христианской общины, православные приняли на себя обязательства Великого поста, что особенно было заметно во время Страстной недели. Наши предки показывали готовность к самопожертвованию и духовному возрождению.

Пилат обращается к толпе иудеев, призывая помиловать Христа, Антонио Чизери, 1862 / Википедия

История и традиции Великого поста

Согласно Евангелию, после своего крещения Иисус, которого вел Святой дух, отправился в пустыню, где вдали от суеты посвятил себя молитве и посту. Так он готовился к своему земному предназначению, объяснила Наталия Фоминых.

В течение 40 дней, подвергаясь искушениям диавола и воздерживаясь от пищи, Спаситель оставался непоколебим. По истечении этого времени, испытывая голод, он столкнулся с тремя коварными соблазнами, которыми злой змей стремился склонить Сына Божьего к греху. Несмотря на эти испытания, Иисус остался верен своим идеям и Господу.

«Исторически считается, что впервые пост был предписан Богом нашим прародителям — Адаму и Еве. Именно им было запрещено вкушать от древа познания добра и зла запретный плот. Отсюда пошла христианская традиция», — объяснила собеседница «360».

Адам и Ева, Хендрик Гольциус, 1608 / Википедия

Что запрещено в Великий пост

В Великий пост принято глубоко погружаться в мысли о своей жизни и действиях, отказываясь от праздничных собраний и радостных событий. Это время для духовного очищения, ухода от привычек и мыслей, которые не служат росту и развитию.

В течение 40 дней верующим стоит усиленно молиться, исповедоваться и приходить на службы. Важно понимать, что без искреннего раскаяния и обращения мыслями к Богу пост теряет свою суть, превратившись в обычное воздержание от вредной пищи.

Священнослужители все чаще советуют избегать переизбытка информации, ограничив бездумное времяпровождение в социальных сетях. Православным лучше сосредоточиться на внутреннем самосовершенствовании и духовном обновлении.

Богослов и архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий Великий писал: «Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла».

Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

Что нужно делать во время Великого поста

Как проходит Великий пост

Перед началом Великого поста приходит Сырная седмица, или Масленица, когда верующие прекращают включать в рацион мясо и готовятся к более строгому рациону. Великий пост делится на два основных этапа: Святую четыредесятницу и Страстную седмицу (или Страстную неделю).

В течение Святой четыредесятницы верующие стремятся к духовному очищению и приближению к Богу через пост, молитву и исповедь грехов. Это время подготовки к встрече с воскресшим Христом.

Страстная седмица посвящена последним дням жизни Сына Божьего на земле, его учению, Тайной вечере, страданиям на Голгофе и воскресению. В эти дни верующие особенно глубоко переживают предшествующие Пасхе события, вместе мысленно проходя эти страдания с Иисусом Христом.

Во время Рождественского поста верующие стараются следовать примеру монашеского образа жизни — не только в еде, но и в поведении, акцентируя внимание на милосердии: примиряются после ссор, занимаются благотворительностью, проявляют доброжелательность и открытость к окружающим.

Постные дни также благоприятны для совершения крещения как детей, так и взрослых, чтения акафистов, молитв за усопших, в том числе проскомидий и панихид.

Желательно чаще причащаться — это способствует духовному и физическому развитию. Важно добросовестно читать молитвы, посещать храмы, исповедоваться в содеянном, а также помогать нуждающимся.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне», — говорил святитель Иоанн Златоуст.

Valya Egorshin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как питаться в Великий пост

Первую неделю поста и Страстную седмицу принято считать самыми строгими периодами. В эти дни особенно преданные верующие ограничивают себя от всего, оставляя на столе лишь хлеб да воду. Однако такой подход требует большой силы воли и крепкого здоровья, потому не всем подходит.

Придерживаясь поста, важно подходить к питанию осознанно, не поддаваясь чужим рекомендациям или излишнему поиску информации в интернете. Лучше всего ориентироваться на собственное здоровье, возможности тела и советы священника, к которому вы обращаетесь за духовным руководством. Он лучше других поймет ваше состояние и потребности.

Пост не следует воспринимать как диету. Если отказ от определенных продуктов, таких как мясо или молоко, дается тяжело, не стоит себя насильно ограничивать. Главное в посте — не физическое воздержание от конкретных продуктов, а внутреннее очищение и покаяние.

В вопросе интимных отношений решение остается за самими супругами. Если оба соблюдают пост, они могут по обоюдному согласию ограничить себя в близости. Если же один из партнеров постится, а другой — нет и при этом настаивает на супружеских правах, важно сохранять гармонию и взаимопонимание в отношениях, возможно, идя на компромисс.

Об этом упоминал еще апостол Павел: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Ведь пост не разрушит мир в семье, а наоборот, призван укреплять его.

Valya Egorshin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как начинающим подготовиться к Великому посту

По словам Наталии Фоминых, не стоит надеяться наесться в Масленицу блинами с мясом, творогом и икрой, чтобы потом вспоминать, как вы объедались в воскресенье, а в понедельник вступить на путь очищения.

Если человек никогда не постился, то выдержать 40 дней будет нелегко. Педагог посоветовала воздержаться от скоромной пищи и продуктов животного происхождения в первый день поста. А затем соблюсти аналогичный пост — обязательно избегая алкоголя и никотина — на протяжении Страстной седмицы.

Собеседница «360» также предложила попробовать соблюсти полноценно Успенский пост, который приходится на лето. Он самый короткий: продолжительность — две недели. К тому же в летний период воздерживаться проще.

Evgeny Sinitsyn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кому не стоит поститься

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила с научной точки зрения, что пост — это время, когда нужно сократить количество гормонов удовольствия, которые выработаются во время приема вкусной пищи. Тем не менее необходимо помнить, что длительный отказ от каких-то продуктов может привести к чрезмерной нагрузке на организм.

Людям с хроническими заболеваниями, особенно связанными с сердечно-сосудистой системой и пищеварением, следует подходить к вопросу с особой осторожностью, предупредила врач. Строгие ограничения в диете могут спровоцировать обострение заболеваний, поэтому важно заручиться согласием и рекомендациями врача.

Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Также пост не рекомендуется детям и беременным женщинам, чьи организмы нуждаются в большом количестве белка. Ведь это органическое вещество так необходимо для развивающегося — в утробе или вне — ребенка. Нехватка «строительного материала» может негативно сказаться на здоровье и росте. Помимо этого, строгих ограничений необязательно держаться и пожилым людям.

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