Эксклюзив 07 февраля 2024, 12:17 Валуев призвал вернуть советскую систему отлова бездомных собак Депутат Валуев призвал ввести безвозвратный отлов бродячих животных Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Зоорадикалы добились того, что города сделали законной средой обитания бродячих животных, а люди стали объектом нападения голодных псов. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев объяснил Аксинье Гурьяновой на стриме «360», почему в России стоит вернуть советскую систему безвозвратного отлова.

Мягкий закон

Валуев стал одним из немногих политиков, кто высказался о гибели кота Твикса. Депутат заявил, что поднял эту тему ради того, чтобы напомнить о несовершенной системе обращения с бездомными животными в России.

В прошлом созыве Госдумы, когда я работал первым зампредом комитета по экологии, приняли закон № 498-ФЗ. В части этого закона было решение вопроса бродячих животных и определение того, что такое жестокое отношение к животным. Вот в этой части я кота Твикса и вспомнил. Николай Валуев

Проводница приняла кота за беспризорного и выгнала из вагона. Николай Валуев указал на то, что проблема беспризорных животных действительно очень острая, а система работы с ними — неэффективная.

Протесты зоорадикалов

Депутат напомнил, что принятие закона сопровождалось протестами зоорадикалов. По его словам, они не позволили ввести действительно работающую, зарекомендовавшую себя в других странах модель.

«Зоорадикальная совершенно никчемная, многопишущая, кричащая, но бесполезная часть [движения] предлагала единственно возможным решением сохранение жизней бездомных животных путем их стерилизации, кастрации и выпуска в среду обитания. С этого момента <…> наша с вами среда обитания — город, поселок, деревня — стала еще и законной средой обитания всех этих кошек и собак. Я не о домашних животных, а о бродячих», — объяснил он.

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Из проекта закона изъяли пункт о безвозвратном отлове по примеру Европы и США. Депутат заявил, что за границей на улице невозможно встретить безнадзорных животных, которые сбежали от хозяев и расплодились. По его словам, их отлавливали, отправляли на временное содержание в приюты и, если не объявлялись хозяева или не забирали сердобольные граждане, устраняли. По мнению Николая Валуева, это и есть оптимальная система.

Советский подход

«Меня полощут, живодером называют. Этот принцип работал в Советском Союзе. неплохо работал, кстати. <…> Я не помню, чтобы у нас на улицах, причем мы жили на окраине Ленинграда, сплошь и рядом бегали эти собаки. Можно было встретить, но их отлавливали, видимо, и увозили в определенное место. Обратно они не возвращались», — сказал он.

Политик вспомнил случай из детства, когда на его глазах фургон увез бездомную болонку. Николай Валуев заявил, что кошек в советское время, как правило, не трогали. Они не представляли такой угрозы, как собаки, и жили в подвалах.

Сейчас кошек даже не стало — кошек пожрали эти собаки. <…> Они реально голодают, собираются в стаи, их жизнь подвержена инстинкту выживания. Страшное в том, что человек стал объектом нападения этих животных. Николай Валуев