Эксклюзив 29 декабря 2023, 19:43 «Гуманные подходы». Россиянам предложили новое решение проблемы бездомных животных Зоозащитница Михайлова предложила ввести льготы на стерилизацию животных Unsplash

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Урегулировать вопрос с бездомными собаками можно с помощью гуманных мер. Если ввести одновременно с программой ОСВВ (Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) ряд необходимых правил и льгот, то ситуация с бродячими животными значительно улучшится. Подробно о возможных решениях этого вопроса «360» рассказала зоозащитница Вероника Михайлова.

В Республике Алтай одобрили поправки в закон о ветеринарии и обращении с животными. Согласно нововведениям, агрессивных животных будут умерщвлять, если у них нет хозяев. На этот шаг инициаторы проекта решили пойти из-за того, что выпущенные после процедуры ОСВВ животные могут представлять угрозу для человека.

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«Мы, зоозащитное сообщество, само собой разумеется, не хотим, чтобы собаки кусали детей. <…> Мы предлагаем новые для страны гуманные подходы к решению этой проблемы», — указала она.

По ее словам, благодаря программе ОСВВ число происшествий с бродячими собаками сократилось.

«При поголовных умерщвлениях в 2018 году по России было 380 тысяч нападений собак на людей, а после трех лет работы программы ОСВВ, в 2022-м, число инцидентов сократилось до 238 тысяч», — пояснила зоозащитница.

Она отметила, что в нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных. По ее мнению, из-за того что в некоторых регионах собак считают потенциальной угрозой, руководство не пошло навстречу зоозащитным сообществам.

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При разработке и правоприменении гуманного законодательства о животных возник ряд ошибок, подчеркнула Михайлова. По ее словам, вместе с ОСВВ необходимо вводить льготы на стерилизацию животных, организовывать социальную рекламу и назначать штрафы за самовыгул.

«В попытках исправить это упущение во многих регионах страны только в 2023 году принимали законы о содержании домашних животных, в том числе штрафы за самовыгул и избавление от животного, ввели бесплатную или льготную стерилизацию», — добавила собеседница «360».

Она пожаловалась, что в регионах, где приняли законы об эвтаназии животных, не хватает социальной рекламы и плотного взаимодействия с зоозащитным сообществом.

«Теперь, после принятия законов о содержании домашних животных, необходимо время на их правоприменение и изменение отношения к этим правонарушениям жителей», — объяснила она.

Зоозащитница заключила, что через год или два плотной работы по этому направлению ситуация с бездомными животными существенно улучшится.