Бездомный, но чипированный. Что происходит с бродячими животными после отлова в Подмосковье?

Специальная программа для бездомных животных «Отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в прежнюю среду обитания» активно действует в Подмосковье уже три года. Корреспондент «360» отправился в Брехово Солнечногорского округа, чтобы узнать в подробностях, как проходит каждый из этих этапов и что потом ждет чипированных обитателей улиц.

Бездомных псов привезли в приют из Солнечногорска. Им предстоит пройти осмотр у ветеринара. Один из щенков выглядит чистым и даже сытым. Возможно, его выкинули на улицу совсем недавно.

На осмотре у ветеринара главное — проверить, не обезвожено ли животное, и осмотреть слизистую, чтобы она была бледно-розовая. Щенки уязвимы к инфекционным заболеваниям, поэтому осмотр очень детальный. Затем фельдшер чипирует животное.

Происходит чипирование через иглу, в ней находится микрочип, который вводится подкожно, процедура безболезненная Сергей Лещев фельдшер благотворительного фонда «Ника».

Теперь у щенка есть свой идентификационный номер. С его помощью можно будет определить в будущем, есть ли у него прививки и какой они давности. Таким образом, в Подмосковье постепенно составляется база бездомных животных.

После щенок отправляется в вольер — на 10-дневный карантин. Если никаких заболеваний не обнаружат, животное вакцинируют и стерилизуют. Такая же схема и с кошками. У собак в придачу появляется специальная бирка на ухе.

«Во время стерилизации животным на ушки устанавливают бирочки, в каждой администрации свой цвет», — рассказала президент благотворительного фонда «Ника» Вера Митина.

В Мытищах бирки зеленые, в Дмитрове — розовые. Но даже если они теряются, нестрашно — есть же подкожный чип.

Животные, которые уже прошли карантин 10 дней, могут гулять. Гуляют они по два-три часа, кормим их два раза в день сухим кормом Вера Митина президент благотворительного фонда «Ника».

Лакомства для питомцев приносят волонтеры. Они же дополнительно гуляют с подопечными и дрессируют их. Виктория нашла Гая и Лису на улице и привезла в приют самостоятельно — надеется, что животные обретут дом.

«Вообще, конечно, эта программа очень нужна, потому что люди боятся, люди неправильно реагируют, ну и размножение, конечно, ни к чему. А тут и прививки все у собак есть, и если они выпускаются в свою среду, они уже неопасны», — говорит волонтер Виктория Матюхова.

Оставить заявку на отлов можно через «Добродел» или в администрацию своего городского округа.

Затем некоторым питомцам везет и они обретают свой дом, а остальные вновь выпускаются на улицы. Зато эти животные уже стерилизованы, здоровы и безопасны.