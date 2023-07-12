Общество 12 июля 2023, 17:31 «Троицу» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре РПЦ: Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре РИА «Новости»

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Икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщили в РПЦ.

«В Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы», — рассказали в РПЦ.

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Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Патриарх после заключения соглашения заявил, что «историческое событие совершилось». Он добавил, что прошло то время, когда святыни изымались из церкви. Он поблагодарил за возвращение иконы правительство и Минкультуры России.

«Дай Бог, чтобы именно так, а не иначе развивался церковно-государственный диалог на благо нашего Отечества и на благо нашего народа», — добавил Кирилл.

Ранее сообщалось, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти Сергия Радонежского. Святыню доставили в храм ко дню Святой Троицы, первое богослужение с ней прошло 4 июля. За ее безопасностью следили росгвардейцы и специалисты храма Христа Спасителя. Капсула, в которую поместили икону, обеспечивает режим необходимой влажности — на уровне 55%.

Многие искусствоведы и реставраторы были против того, чтобы 600-летнее произведение искусства помещали в церковь. Однако некоторые эксперты решили, что перемещение иконы на ее историческое место логично и закономерно.