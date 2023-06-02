Общество 02 июня 2023, 15:50 Безопасность «Троицы» обеспечат росгвардейцы и специалисты храма Христа Спасителя Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя будут следить за иконой «Троица» Публичное достояние

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Следить за иконой «Троица» Андрея Рублева во время православного праздника Троица и в течение двух последующих недель будут сотрудники Росгвардии и представители службы безопасности храма Христа Спасителя. Об этом ТАСС рассказал неназванный источник в Русской православной церкви.

«Безопасность во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя будет обеспечиваться Росгвардией и службой безопасности храма», — уточнил собеседник.

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Накануне в РПЦ подтвердили перемещение иконы в столичный храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи в воскресенье, 4 июня. Ее доставят сотрудники Министерства культуры. Прихожане смогут посетить московский храм и поклониться иконе с 4 до 18 июня с 10:00 до 19:00. В РПЦ добавили, что для обеспечения температурно-влажностного режима в храме организуют технические перерывы длиной в один час.

Известно, что 18 июня икону заберут на реставрацию, а после поместят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В Третьяковской галереи предупредили о нестабильном состоянии иконы.