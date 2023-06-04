Общество 04 июня 2023, 09:07 Прихожан пустили к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя РИА «Новости»: прихожан пустили в храм Христа Спасителя к иконе «Троица» Рублева РИА «Новости»

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Паломники начали проходить в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, куда прибыла знаменитая икона «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Святыню доставили в храм накануне вечером. Машина, на которой везли икону, была оборудована пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

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В храме Христа Спасителя 4 июня пройдет праздничное богослужение, и верующие смогут увидеть икону своими глазами. Первые прихожане уже один за одним идут в церковь.

Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем святыню вернут Троице-Сергиеву лавру.

В церкви за сохранностью иконы проследят росгвардейцы и служба безопасности храма.

Икону доставили в храме Христа Спасителя 4 июня не случайно, ведь в этом году на этот день выпал один из главных праздников у православных христиан — Троица. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому второе название праздника — Пятидесятница.