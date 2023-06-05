Культура 05 июня 2023, 18:41 Отдать нельзя оставить? Что пережила рублевская «Троица» и зачем ее вернули РПЦ Искусствовед Самойлов: возвращение в лавру никак не повлияет на «Троицу» Telegram

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«Троицу» Андрея Рублев переместили в храм Христа Спасителя. Не помогли протесты искусствоведов и реставраторов, а также петиции россиян, которые всерьез опасались за 600-летнее произведение искусства. Однако часть специалистов уверены, что иконе ничего не грозит, а ее возвращение в храм — логично и оправданно.

«Троицу» вывезли из Третьяковки

Икону Андрея Рублева «Троица» 4 июня привезли в московский храм Христа Спасителя. Образ установили в специальной капсуле до 18 июня для преклонения прихожан.

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Затем ее должны вернуть в отдел научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи. Так заявили в Министерстве культуры, а по словам патриарха Кирилла, икона пробудет в храме «определенное время», после чего уедет на свое историческое место — в Троицкий собор.

«Троица» в храме Христа Спасителя / РИА «Новости»

Научно-реставрационный совет Третьяковской галереи ранее запретил перемещать «Троицу» из-за сложного и нестабильного состояния. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заключений о невозможности вывоза работы Андрея Рублева никто не давал.

На официальном сайте РПЦ появилось сообщение, что «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» президент России Владимир Путин принял решение передать «чудотворную» икону «Троица» Церкви.

Житие «Троицы»

«Троица» по праву считается родоначальницей русского живописного искусства. Андрей Рублев написал ее в XV веке, это самая знаменитая из двух его сохранившихся работ. Тому, что она дошла до наших дней, россияне обязаны отнюдь не Церкви, а советским реставраторам.

Спустя полтора века после создания икону «обложили золотом» по велению Ивана Грозного. При Борисе Годунове сделали новый оклад — побогаче. Позже добавили золотые элементы, с эмалями и драгоценными камнями. В XVIII веке на ангелов надели серебряные золоченые чеканные ризы.

«Троица» в нынешнем виде и в окладе Бориса Годунова / Викимедиа

На протяжении веков «Троицу», которая страдала перепада температур и влажности, копоти свечей, периодически подновляли различные артели по «починке святых икон», насколько хватало умения. Последнему дореволюционному реставратору Василию Гурьянову разрешили лишь «слегка заправить красками» пятна.

Как только икона вернулась в иконостас Троицкого собора, она достаточно быстро снова потемнела. В 1918 году по заданию Комиссии по раскрытию древней живописи в России удалось очистить и по-настоящему реставрировать «Троицу».

Фото реставрации «Троицы»: светлая полоса — очистка гурьяновской записи / Викимедиа

Взамен оригинала большевики вернули Троицо-Сергиевой лавре список — точную копию — «Троицы». А подлинник Андрея Рублева с тех пор могли увидеть в музее все желающие, вне зависимости от вероисповедания.

Во время войны икона пережила эвакуацию в Новосибирск и спустя три года возвращение в Москву. Все это время музейные специалисты тщательно оберегали реликвию и следили за ее состоянием.

После развала СССР на тот момент руководитель России Борис Ельцин решил было, вернуть «Троицу» Церкви. Лишь усилиями академика, историка Валентина Янина и министра культуры Юрия Мелентьева удалось сохранить икону в музее.

Зал Андрея Рублева в Третьяковской галерее / Викимедиа

Церковь против несогласных

Против передачи иконы Андрея Рублева РПЦ выступили не только участники экспертного совета Третьяковской галереи, но и епархиальный древлехранитель Московской епархии и член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.

Будучи художником по первому образованию, он в свое время возглавил работу комиссии по художественному убранству храма Христа Спасителя. Труды Калинина оценил патриарх Алексий II и удостоил его права ношения протоиерейского креста.

«Троица» в храме Христа Спасителя / РИА «Новости»

Тем не менее патриарх Кирилл мнение профессионала не оценил. «В связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы иконы „Святая Троица“ преподобного Андрея Рублева» Калинина уволили со всех его постов.

Его также освободили от должности настоятеля храма священномученика Климента. И запретили в священнослужении.

Протоиерей Леонид Калинин; церковь священномученика Климента / Викимедиа

Место иконы — в храме?

Эксперт по культурным ценностям, член Ассоциации искусствоведов Александр Самойлов рассказал «360», что икона кисти Андрея Рублева как минимум до 15 мая принадлежала государству — Российской Федерации.

«После 15 мая президент передал „Троицу“ Русской православной церкви. Что касается юридического статуса иконы и права собственности, не думаю, что РПЦ может быть владельцем такого произведения. Скорее всего, это все-таки собственность государства, которое находится в пользовании церкви», — отметил он.

Он подтвердил, что «Троица» — произведение искусства и великий памятник культуры. С другой стороны, это богослужебный предмет, который создавали для определенных целей. Перемещение иконы на ее историческое место логично и закономерно.

Да, в Третьяковской галерее «Троица» как памятник культуры была доступна. Я сам не раз проводил со своими студентами лекции перед ней. Иногда проскальзывала мысль: я стою перед святыней и пальцем показываю, где осыпи, трещины и так далее. Теперь она из поля доступности уходит и приобретает другой статус. Александр Самойлов

Искусствовед напомнил, что многие говорили о святости, намоленности, символизме рублевской иконы. Однако эти эпитеты совсем не совпадают с ее реальным бытованием: в в Третьяковской галерее она стояла в зале среди других икон.

«Троица» выдержит переезд

Самойлов заверил, что при переезде на новое место с иконой ничего не случится. У «Троицы» действительно есть «болевые точки», которые практически невозможно ликвидировать, только минимизировать. Например, трещина в правой части — через лик и фигуру ангела.

«Однако икона находится в капсуле, где соблюдается стабильный температурно влажностный режим. Это гарантирует стабильность ее состояния. Любое произведение со временем стареет. А „Троица“ имеет очень богатую историю: многочисленные реставрации, поновления», — объяснил искусствовед.

Нынешний вид икона приобрела стараниями реставраторов Суслова, Тюлина и Чирикова. В 1929 году они в феноменально короткий срок, за месяц, раскрыли «Троицу» от той записи, которую сделал Гурьянов, добавил собеседник «360».

Все, потом только осмотр — материальную структуру уже не исправишь. В нынешней ситуации консервация «Троицы» — это просто мониторинг произведения: наблюдения за состоянием основы, левкаса, красочного слоя. Александр Самойлов

Хранение иконы в таком же боксе, что в Третьяковской галерее, при соблюдении необходимых режимов температуры и влажности, обеспечит ей полную сохранность, подчеркнул Самойлов. Но если ее выставят без «защитного скафандра» — разрушение неизбежно. Такой печальный опыт есть.

«Были случаи, когда иконы из музейного фонда возвращали в церкви. И все зависело от условий их экспонирования и хранения», — сказал искусствовед.

Сотрудничество человека и Бога

Священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко согласился, что может понять беспокойство реставраторов о судьбе «Троицы» — ведь это тоже выражение почтения, любви и заботы.

Но как человек верующий, как священнослужитель, не могу, не хочу и не вижу со своей стороны оснований для того, чтобы как-то препятствовать передаче иконы Андрея Рублева Русской православной церкви. Это, конечно, благое дело. Николай Савченко

В разговоре с «360» он напомнил, что в соответствии с православной традиции верующие устремятся почитать подлинник иконы. Разумеется, можно сделать качественную копию, но оригинал «Троицы» уже намоленный и имеет великую ценность. Этот образ — результат своего рода сотрудничества человека и Бога.

«Конечно, нужно соответствующим образом обустроить место хранения иконы, создать необходимый ей микроклимат и обеспечить ее безопасность. Уверен, что препятствий в этом не будет», — подытожил священник.