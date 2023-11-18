Общество 18 ноября 2023, 20:02 Из тюрьмы — в роддом. Заключенных россиянок призвали освобождать для зачатия и родов Правозащитник Мельников: часть осужденных женщин можно выпускать ради родов Freepik

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В последнее время депутаты озвучивают все больше инициатив по повышению рождаемости. Одно из таких предложений — отправить осужденных женщин «в отпуск» ради зачатия и родов. Об этом и других небанальных предложениях — в материале «360».

Пора действовать?

Демографическая ситуация в России в последние годы не блестящая. Сказались и низкая рождаемость в 1990-х (для детей, появившихся на свет в те годы, как раз настало время строить семью), и непростая обстановка, и новый стиль жизни современных женщин — в отличие от своих бабушек, они предпочитают сперва состояться в карьере, встать на ноги, а только потом выходить замуж, не говоря уж о родах. Некоторые пары хотят завести ребенка, но не уверены, что смогут его прокормить, поскольку платят ипотеку.

Социологи предполагают, что ситуация с рождаемостью выправится в 2030-х, но парламентарии решили, что нужно что-то делать уже сейчас. В ход пошли как сами собой напрашивающиеся инициативы, вроде повышения маткапитала до стоимости квартиры, так и весьма неочевидные. Например, депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил временно отпускать женщин из мест заключения ради зачатия и родов. По его мнению, следует аннулировать остаток срока тем, кто родит на свет ребенка, сообщило издание Infox.

«Думаю, многие женщины, выйдя в такой „отпуск“ на свободу, в стремлении выполнить само „задание“ полученного отпуска, не только родят детишек, но и постараются создать крепкую семью. Познав сложности жизни, они могут стать прекрасными мамами и верными женами для своих мужчин», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Странно и опасно — или тут в самом деле есть о чем подумать?

«Попала под дурное влияние и раскаивается»

Как отметил в беседе с «360» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, инициатива не так плоха, если, конечно, распространять ее на тех, кто ранее не был судим, раскаялся и сидит по нетяжким статьям — или даже тяжким, но касающимся финансовых преступлений, где «нет потерпевших кроме государства».

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«Я считаю, что предложение депутата более чем здраво с точки зрения гуманности. Большой вопрос, насколько это может повлиять на демографию… в какой-то мере, наверное, повлияет. <…> Когда человек неопасен для общества, это только хорошо, пускай это будет. Безусловно, какое-то количество новых жизней мы с вами получим», — рассудил Мельников.

По его словам, бывает так, что осужденные женщины попадают в следственные изоляторы уже беременными, и это «ведет к тяжелым последствиям». Кроме того, согласно законодательству, ребенок до трех лет находится с матерью в изоляторе или колонии, а уже потом попадает к родственникам или в детдом, пока мать не выйдет на свободу. Таким образом, невинный ребенок страдает из-за условий, в которых его мать оказалась, предположительно, заслуженно.

История сложная, но, конечно, женщинам, которые совершили нетяжкие и ненасильственные преступления, можно давать дополнительную возможность, некий вариант амнистий. Действительно, большое количество женщин попадает в места лишения свободы за кражи, за наркотики. Если женщина не являлась организатором преступления, просто попала под дурное влияние, либо ее обманули, предложили заработать и что-то кому-то отвезти, она раскаивается, то, скорее всего, она сможет потом интегрироваться в общество. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

По сравнению с этой инициативой остальные выглядят еще более здравыми.

К примеру, в Совфеде предложили выдавать квартиры после рождения или усыновления третьего ребенка. Кроме того, многодетные семьи хотят избавить от подоходного налога. Еще одна инициатива — повысить маткапитал конкретно в регионах с низкой рождаемостью. Ну и, конечно, звучат предложения, призванные снизить количество абортов. Например, запретить аборты в частных клиниках, где их зачастую делают быстро, не давая женщине времени на раздумья, не привлекая психологов, не рассказывая беременной о мерах соцподдержки, которые ей могли бы оказать, решись она родить. В Крыму от абортов в частных клиниках уже отказались добровольно.

Рациональное зерно есть во многих предложениях. Главное, как выразилась зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, «не уводить женщин в Средневековье», то есть не лишать выбора и не заставлять рожать, когда они к этому не готовы и, например, вместо учебы или чуть ли не сразу после школы. Все, что делается из-под палки, не приводит ни к чему хорошему. А вот новые возможности, конечно, не помешают.