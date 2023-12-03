Общество 03 декабря 2023, 15:17 Налог на бездетность предложили ввести в России Депутат ГД Федоров предложил ввести в России налог на бездетность РИА «Новости»

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Стимулировать рождаемость в России необходимо разными способами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью «Говорит Москва» допустил введение налога на бездетность в России по примеру СССР. По его мнению, это было неплохо.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо», — заявил он.

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Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов также говорил, что повысить рождаемость в России можно с помощью налога на малодетность. РФ выживет, если в каждой семье будет по четыре ребенка, уверен он.

Но председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил с другим заявлением: демографические показатели в России может изменить сокращение числа абортов, а не налог на бездетность.