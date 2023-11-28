Власть 28 ноября 2023, 19:14 Путин заявил, что 2024-й станет Годом семьи Путин: многое нужно сделать для улучшения условий жизни многодетных семей Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин заявил, что для улучшения условий жизни многодетных семей необходимо обеспечить доступность строительства домов. Во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора глава государства добавил, что еще многое предстоит сделать, сообщило РИА «Новости».

«Согласен, что нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание», — сказал президент.

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Власти сосредоточат внимание на наиболее эффективных способах поддержки в виде различных льгот и пособий. Уже выстроена целая программа.

Глава государства также рассказал, что следующий, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как подчеркнул Путин, большая семья должна быть нормой для всех народов России. Он призвал беречь и возрождать традиции.

«Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности», — добавил Путин.

Ранее президент пообещал, что Россия будет расценивать любое вмешательство извне и провокацию как агрессивные действия против государства. Путин отметил, что Российская Федерация — большая и многоликая страна с многообразием культур и традиций. В этом ее особенность и сила.