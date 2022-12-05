Общество 05 декабря 2022, 19:06 Стимул к патриотизму. Уехавших за границу россиян могут заставить платить больше Экономист Разуваев: уехавшие из России должны поддержать государственный бюджет freepik

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Россиян, которые после начала спецоперации продолжают работать на отечественные компании удаленно из-за границы, предложили поучить патриотизму — за счет повышения налогов. Принцип простой: не хочешь жить в своей стране — помоги ей рублем в трудное время.

Работающих за рубежом ждут перемены

Сенатор Андрей Клишас предложил ввести ограничения для граждан, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации, но удаленно работают на российские компании и организации.

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Член Совфеда заявил, что люди, покинувшие родину, не совершили таким образом никаких преступлений. Однако они подлежат осуждению с морально-этической точки зрения, а их пребывание за рубежом можно сделать менее комфортным.

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Нет никакой необходимости завлекать уехавших какими-то преференциями. По мнению сенатора, нужно ввести ограничения для сотрудников «чувствительных сфер» экономики, в частности транспортной безопасности и госсектора.

На КПП «Верхний Ларс», сентябрь 2022 года / РИА «Новости»

Государство пытается себя защитить

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «360» подтвердила, что, согласно Конституции, граждане России могут свободно выезжать за рубеж и беспрепятственно возвращаться.

Ограничения коснутся только тех россиян, которые уехали после начала спецоперации, но продолжают работать удаленно в госкорпорациях и сферах, непосредственно связанных с безопасностью в Российской Федерации и ее интересов Мария Ярмуш.

Работая на территории недружественных стран, такие сотрудники могут иметь доступ пусть не к гостайне, но к определенным базам данных, объяснила Ярмуш. Логично, что государство хочет избежать риска даже случайной передачи подобной информации третьим лицам.

Суть инициативы Клишаса не в том, чтобы наказать людей, которые уехали и где-то удаленно работают, а в том, чтобы защитить Россию, поскольку это связано с ее безопасностью, добавила адвокат. Это особенно важно в нынешней политической ситуации.

Если человек более 180 дней находится за пределами России, он перестает быть ее резидентом. И должен платить не 13% налога, а по повышенной ставке, как нерезидент, — 30%. Это не ограничение, на самом деле так и должно быть Мария Ярмуш.

Не нужно создавать никаких новых законодательных актов, напомнила собеседница «360». В Налоговом кодексе такие процедуры прописаны. Однако Ярмуш допустила, что часть удаленных сотрудников могут просто уволить.

Поддержать страну рублем

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил уверенность, что ограничения нужно вводить для тех, кто уехал не с 21 сентября, когда объявили частичную мобилизацию, а после начала спецоперации на Украине.

«Если человек работает на удаленке за границей в нашем российском юрлице, в этом случае должна быть повышенная ставка НДФЛ — 50%, например. Так делают во многих европейских странах. Человек в сложное время поддержит бюджет страны своими доходами», — предложил Разуваев.

Экономист отметил, что подобный повышенный налог не должен касаться женщин — если они уехали, то уж точно не убегая от призыва. То же касается россиян, начавших работать за рубежом до февраля.

Считаю, что гражданин, который в такой ситуации покинул страну, должен делиться. Более того, я бы сделал так: если человек подпадает под призыв и не хочет служить, он может не пойти, заплатив разово в казну большую сумму. Например, от 10 миллионов рублей Александр Разуваев.

Стимул к патриотизму

Доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев напомнил: ранее Клишас говорил, что за рубежом продолжают находиться часть государственных служащих, причем их прикрывает руководство.

Никакого позитивного эффекта никто не ожидает. Тем более что некоторые из удаленно работающих россиян живут в таких странах, где на них может оказываться различное негативное воздействие со стороны иностранных спецслужб Валерий Корнеев.

По мнению Корнеева, брать с таких дистанционных сотрудников дополнительные 30% налога как с нерезидентов вместо 13% — логичная мера, чтобы каким-то образом стимулировать к более патриотическому поведению. Не хочешь работать в своей стране — плати как нерезидент.