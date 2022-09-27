Почти 100 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября | 360°

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Почти 100 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября

МВД Казахстана: 98 тысяч россиян въехали в республику с 21 сентября

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После 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч граждан России. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков, написало РИА «Новости».

«Начиная с 21 сентября к нам въехали около 98 тысяч россиян, в обратном направлении проследовали 64 234 россиянина», — сообщил он.

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Правительство Казахстана в ближайшем времени проведет рабочую встречу с российскими коллегами, чтобы обсудить проблему людей, переезжающих в республику через государственную границу, сообщал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

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«Это гуманитарный и политический вопрос. Я поручил правительству принять меры, мы обсудим это с российской стороной и примем решение в интересах Казахстана», — сказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что к вопросу о переходящих границу россиянах стоит подойти организованно, терпеливо и гуманно.

«У нас нет паники и кризиса. Им всем окажут помощь, однако каких-либо преференций перешедшие границу не получат. Работу нужно осуществить согласно нашим обязательствам и законам», — добавил Токаев.

Накануне МИД Казахстана сообщил, что республика не признает проходящие в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумы о вхождении в состав России.

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