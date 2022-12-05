Общество 05 декабря 2022, 03:57 Клишас рассказал о возможных ограничениях против уехавших из России после начала частичной мобилизации Сенатор Клишас: против уехавших после начала спецоперации россиян могут ввести ограничения РИА «Новости»

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Против россиян, которые уехали из страны после начала спецоперации и частичной мобилизации, могут ввести ряд ограничений. Речь идет о тех, кто продолжил работать в России дистанционно. Возможные меры «сделают нахождение за границей менее комфортным» заявил сенатор Андрей Клишас в интервью изданию «Ведомости».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал политик.

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Клишас не стал уточнять, о каких поправках идет речь. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа нужно ввести против работников транспортной безопасности и госсектора.

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по решению высшего руководства страны. В ее рамках военкоматы набрали 300 тысяч человек для обучения и последующей отправки в зону спецоперации на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин назвал мужественными людьми тех, кто находится в зоне СВО. Он подчеркнул, что военные с доблестью исполняют свой долг.