Россияне на границе с Грузией организовали авторынок: юридические последствия | 360°

Мир 28 сентября 2022, 19:21 Поделиться Telegram

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Viber «Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии Полковник ФСИН в отставке Макиенко: россиян могут ограбить в очереди на границе с Грузией РИА «Новости»

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На российско-грузинской границе образовалась многокилометровая пробка. По словам очевидцев, машины могут простоять там неделю, поэтому люди проходят через КПП пешком либо проезжают на велосипеде. Некоторые решили продавать свои автомобили прямо на месте, чтобы быстрее добраться до пропускного пункта. Однако эксперты подчеркивают, что подобные сделки незаконны и ставят продавцов и покупателей в уязвимое положение: транспортное средство может оказаться в руках преступников, а его хозяина объявят в международный розыск.

Долгий путь до Грузии

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После объявления частичной мобилизации некоторые жители России приняли решение уехать в Грузию. Единственный пропускной пункт между странами — «Верхний Ларс». По данным властей Северной Осетии, только в понедельник три с половиной тысячи машин стояло в очереди, за двое суток выехали свыше 20 тысяч человек.

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Из-за скопления автомобилей глава республики Сергей Меняйло объявил режим повышенной готовности с 28 сентября. Он ограничивает въезд в регион с рядом исключений.

«Это вынужденная временная мера, ситуацию нельзя пускать на самотек», — подчеркнул Меняйло.

В понедельник на погранпункте заметили БТР: он нужен на случай, если люди попытаются прорваться через границу. Позднее МВД разрешило тем, кто хочет уехать, проходить пешком. Однако власти заявили, что жителям всех российских регионов, подлежащим призыву, на КПП начнут вручать повестки. Для этого сформировали мобильные оперативные группы, в которые вошли сотрудники военкоматов.

Один из очевидцев рассказал «360», что пробка растянулась на 20 километров, а такси отказываются ехать в сторону контрольно-пропускного пункта.

«Машины стоят очень долго. По моим подсчетам, где-то неделю. <…> Некоторые доезжают на такси до начала затора, оттуда идут пешком или едут на велосипедах. На прогулку до границы уйдет три часа», — поделился он.

Источник отметил, что периодически к автомобилям подвозят воду и хлеб. Водители не обгоняют друг друга и делятся едой.

В итоге люди начали продавать и покупать машины, стоя в пробке. Владельцы авто размещают объявления с ценами и расстоянием до КПП в чатах. На продажу выставляют как отечественные автомобили, так и иномарки.

В районе «Верхнего Ларса» появились и скупщики. Они ищут людей, согласных быстро сбыть свое транспортное средство, писал Telegram-канал Baza.

Хорошая почва для криминала

По закону россияне могут продавать автомобили, если две стороны составили договор купли-продажи. Транспортный юрист Сергей Богатов объяснил «360», что для сделки нужны также факт передачи денег и снятие машины с учета.

«Даже если авто продадут не в России, это тоже законно. Главное, чтобы был договор и подтверждение получения денег», — рассказал специалист.

Однако на пограничном пункте вряд ли можно соблюсти эти условия. Продавцы и покупатели рискуют нарваться на аферистов. Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко уточнил в комментарии для «360», что злоумышленники после покупки могут отогнать автомобиль в другой регион, заменить номера или разобрать на запчасти.

При легальной покупке и продаже стороны выплачивают налоги, ведется учет как самого авто, так и номеров, двигателей, напомнил Макиенко. В нынешней ситуации россияне ставят себя в уязвимое положение. Их личный транспорт может попасть в руки преступников, в итоге предыдущего владельца объявят в международный розыск. Не исключено, что злоумышленники попросту отберут деньги или сам автомобиль во время «серой» сделки.

«Люди фактически выбрасывают собственность. Эти сделки незаконны. Правоохранительные органы Северной Осетии должны принять меры», — считает полковник в отставке.

Жизнь на чужбине

Россияне, переехавшие в Грузию, кооперируются в чатах Telegram и пытаются вместе снять жилье. Люди жалуются, что стоимость аренды квартир в Тбилиси меняется слишком быстро, а риелторы не идут на сотрудничество. В ответ им советуют присмотреться к жилью в городах поменьше. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры на месяц — 500 лари (10 288 рублей), в среднем однушки обходятся в 500 долларов (29 162 рубля), двухкомнатные стоят около 1500 долларов (87 487 рублей).

Источник: сайт ss.ge

Некоторые уехавшие из России готовы не только арендовать, но и приобретать жилье в соседней стране. По мнению экспертов в сфере недвижимости, россияне заинтересованы в покупке квартир в Грузии из-за приемлемых цен. По прогнозам, этот тренд сохранится до конца года, писал РБК.

Между тем с поиском работы могут возникнуть проблемы: зачастую граждан России не устраивают низкие зарплаты, к тому же потенциальный работодатель требует знание грузинского языка. Пользователи в чатах рекомендуют друг другу поначалу устроиться официантами в кафе, нянями или парикмахерами.

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