Общество 16 декабря 2022, 01:32 Снизить неравенство и повысить зарплату. Путин определил задачи в экономике на 2023 год Экономист Щербаков: государство должно оказывать больше влияния на повышение зарплат Pixabay

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин 15 декабря провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства подвел итоги уходящего года и определил основные экономические задачи на 2023 год. В их числе он назвал переориентацию торговли, укрепление суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности, защиту материнства и увеличение доходов россиян. Вместе с профильными экспертами «360» разбирался в том, какую поддержку получают жители страны сейчас и что нужно сделать для улучшения их благосостояния в будущем.

Реклама

Далее — прямая речь собеседников.

Доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Щербаков: поддержать и замотивировать россиян

Без людей все эти задачи решить невозможно. Чтобы их решать, нужно, чтобы была заинтересованность людей.

Думаю, одной из главных задач должна быть проработка возможности повышения зарплаты. В какой-то мере возможно сделать присутствие государства более весомым — чтобы оно в большей мере влияло на повышение зарплаты в стране в целом.

Конечно, для этого тоже нужен экономический рост и так далее. Но, чтобы к этому была мотивация, нужно, чтобы зарплата была такой, которая обеспечивала бы не только насущные потребности, но и современные потребности человека — потребности для его развития, а не просто сохранения одного и того же уровня жизни.

Сейчас уже предпринимают какие-то шаги в этом плане — в частности, государство стало более отчетливо внедрять возможности повышения заработной платы с помощью минимального размера оплаты труда. Это стало более конкретным действием. Не как раньше, когда минимальный размер оплаты труда был даже меньше, чем прожиточный минимум. В этом плане есть положительные сдвиги.

РИА «Новости»

Думаю, в таком же духе надо продолжать, плюс к этому добавить какой-то определенный уровень соотношения между заработными платами высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников. Чтобы на одном предприятии заработная плата различалась в десятки раз, чтобы различие в зарплатах было более мягким. Конечно, речь не идет о том, чтобы платить всем одинаково, но различие все-таки должно быть меньше, чем сейчас.

В вопросе семей хорошо бы усилить деятельность в аспекте поддержки третьего ребенка в семье — не первого или второго, но обязательно третьего и последующих. Думаю, уже намечен ряд мер в плане поддержки семей. В общем-то, это очень правильно и очень хорошо.

А в плане производства промышленности — думаю, нужно усилить работу, связанную со стимулированием производительности труда, прежде всего с налоговым стимулированием. В этом плане пока что мало каких-то конкретных изменений, хотелось бы, чтоб их было побольше.

РИА «Новости»

Производительность труда — такой показатель, который касается экономики в целом. Она охватывает все отрасли и даже социальные услуги, которые тоже могут оказывать более и менее эффективно. Повышение трудовой производительности — это источник для всех социальных выплат, источник для социальной поддержки семей, поэтому это очень важное направление, я бы сказал ключевое.

А меры могут быть разные — налоговое стимулирование, повышение конкуренции при производстве насущных товаров, особенно в регионах. Бывает, что в сельской местности одно предприятие производит какие-то продовольственные товары, хлеб, молоко, что позволяет этому предприятию определять цены. Если бы у него была какая-то конкуренция, тогда цены были бы ниже в результате конкурентной борьбы.

Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко: вселить уверенность в завтрашнем дне

Когда президент называет высшим национальным приоритетом сбережение и преумножение народа, под этим подразумевается не только численное увеличение населения Российской Федерации, но и повышение его благосостояния. Имеется в виду рост доходов, повышение качества жизни населения, потому что без одного не бывает другого.

Без повышения доходов, без поддержки семей с детьми невозможно обеспечить ни повышение ожидаемой продолжительности жизни, ни снижение смертности от причин, связанных с социальным неблагополучием, также нельзя обеспечить поддержку рождаемости.

РИА «Новости»

Материальные жилищные факторы и уверенность в завтрашнем дне являются главными причинами, которые препятствуют семье желать больше детей. Это подтверждается многолетними социологическими опросами, и ключевой фактор в конечном счете — поддержка семьи, связанная со снижением доходов при рождении ребенка.

Введение единого пособия в значительной степени решает проблему неблагополучия, связанного с дефицитом доходов, поскольку теперь семья получает поддержку на всех этапах жизненного цикла. Начиная от беременности, когда семья ожидает ребенка — она уже может рассчитывать на поддержку государства, и заканчивая тем периодом, когда ребенок достигает возраста 17 лет, то есть фактически до его совершеннолетия.

Более того, последний закон, который был подписан о поддержке семей с детьми, фактически дал возможность использовать средства материнского капитала на текущие нужды.

Теперь семья может ежемесячно получать пособия в размере одного прожиточного минимума на каждого ребенка, если ее доходы не превышают размеры двух прожиточных минимумов в регионе, в котором проживает семья.

РИА «Новости»

Два прожиточных минимума — это фактически уровень самообеспечения семьи. Если семье не хватает не только до прожиточного минимума, но и до уровня самообеспечения, в таком случае можно «раскассировать» материнский капитал. Об этом эксперты говорили уже более 10 лет, правительство с экспертами не соглашалось.

Но я с большим удовлетворением отмечаю, что правительство прислушалось и к мнению общественности, и к мнению семей, и к региональному опыту, поскольку во многих регионах региональный материнский капитал давно используется таким образом — на ежемесячные, ежеквартальные и годовые выплаты.

Оказывается, эта мера очень востребована, потому что семье необходимы расходы на текущие нужды, необязательно связанные с продуктами, с приобретением первой необходимости, но иногда с приобретением товаров длительного пользования, необходимостью сделать ремонт и прочими нуждами. Уверен, что это избавит многие семьи от попыток использовать средства материнского капитала не по назначению — не по тем направлениям, которые предусмотрены законом. Считаю, что случаи мошенничества с материнским капиталом снизятся.

Хотя здесь тоже должны быть приняты профилактические меры, поскольку как раз для мошенников тоже откроется дополнительное поле деятельности, и государство должно защитить семью от недобросовестных предпринимателей.

Экономика и демография — сферы взаимозависимые.

Международные исследователи доказали, что снижение неравенства и бедности способствует экономическому росту за счет того, что люди получают дополнительные возможности в приобретении товаров, в получении услуг, в повышении уровня образования, поскольку у них появляются доходы.

А снижение уровня неравенства обеспечивает в конечном счете возможность равного доступа к различным услугам. Это закон, который на практике подтверждается успешным экономическим развитием многих стран, которые занимаются проблемой снижения неравенства и бедности.