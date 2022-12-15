Важное 15 декабря 2022, 16:09 Путин заявил, что Россия продолжит развиваться вопреки внешнему давлению Пресс-служба Кремля

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Россия продолжит развиваться, невзирая на внешнее давление, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Выступление транслирует РИА «Новости».

«Мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет», — пообещал Путин.

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Он добавил, что расчет Запада на разрушение экономики страны не оправдался, «как все видят». Президент назввал беспрецедентной санкционную политику западных стран, нацеленная на то, чтобы «смять» российскую экономику, обвалить рубль «через грабеж валютных резервов» и добиться разрушительной инфляции.

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Несмотря ни на что, рубль стал одной из сильнейших мировых валют в 2022 году. В то же время в России медленно, но все же снижается уровень бедности, доходы людей с минимальными заработками растут, рост цен удалось остановить, а санкции только стали стимулом для создания суверенной экономики.