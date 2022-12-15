Власть 15 декабря 2022, 16:33 Путин призвал увеличить материальное благополучие россиян Президент Путин поручил увеличить реальный рост зарплат и создать новые рабочие места РИА «Новости»

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Увеличение роста заработных плат должно выйти на такой уровень в 2023 году, чтобы сократить число бедных людей. Также необходимо увеличить число новых рабочих мест. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал это способом увеличения благосостояния жителей.

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Он подчеркнул, что это приоритетная задача, которая стоит перед федеральным правительством и властями регионов на 2023 год.

«В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что имеет в виду такое увеличение выплат, которое поможет сократить число бедных людей.

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», — добавил президент России.

Российский лидер добавил, что нужно пересмотреть порядок индексации минимального размера оплаты труда. Глава государства пояснил, что повышение должно стать выше инфляции и уровня средних зарплат.

Путин напомнил, что этом году МРОТ повысили дважды, а с 1 января 2023 года размер выплаты составит более 16 тысяч рублей.