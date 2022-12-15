Важное 15 декабря 2022, 16:51 Путин заявил, что Россия не встанет на путь самоизоляции и автаркии Президент РФ Путин: страна не встанет на путь самоизоляции и автаркии Пресс-служба Кремля

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Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, несмотря на старания Запада. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Напомню, что введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно говорил», — подчеркнул глава государства.

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Он заявил о намерении, напротив, расширять торговое и инвестиционное взаимодействие «со всеми, кто в этом заинтересован» и «четко понимает, где чужие, а где национальные, собственные интересы». Российская внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, динамично развивающие страны, и это тенденция уже многих лет, отметил Путин.

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Он напомнил, что Европа сама пострадала от введения санкций против России: произошел «невиданный», форсированный скачок инфляции — в ноябре она составила 10% в целом по еврозоне, а в некоторых странах и более 20%.