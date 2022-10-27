Бежавших из России могут признать иноагентами: подробности | 360°

Общество 27 октября 2022, 21:50 Сбежавшим из России пригрозили статусом иноагента. Обычным людям бояться нечего Политолог Кошкин: в обществе есть запрос на сплоченность России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Покинувших страну после начала специальной военной операции россиян захотели признать иноагентами. По мнению сенатора Андрея Климова, таких жителей страны можно характеризовать как попавших под иностранное влияние. Однако обычным россиянам, перебравшимся за рубеж, бояться нечего.

Частное мнение

Руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сенатор от Пермского края Андрей Климов допустил, что покинувшие государство с начала специальной военной операции и частичной мобилизации россияне попадут под действие закона об иноагентах.

Реклама

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — подчеркнул член верхней палаты парламента.

Реклама

По мнению Климова, такие люди не могут претендовать на какие-либо должности, государственные заказы и иные подобные занятия в сфере государственной власти. Сенатор напомнил, что подобные решения принимает Минюст России. Тем не менее, каждый случай необходимо разбирать отдельно.

В Кремле высказывание Климова назвали частным мнением. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал коллег умерить фантазию по этой теме. А соавтор закона об иноагентах, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев напомнил, что в принятой норме вопросы въезда и выезда россиян за границу не рассматриваются.

Запрос на сплоченность государства

В обществе есть серьезный запрос на сплоченность страны как единого лагеря. Об этом «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Есть желание уже победить нацизм и откровенно для этого предпринять шаги, которые бы смогли обеспечить эту победу. <…> Власть предпринимает шаги [в этом направлении]. Мы видим, что законодательная ветвь власти хотела бы тоже соответствовать, помогать», — пояснил он.

По его словам, сейчас в России проходят действия, которые позволяют переосмыслить, происходящее и занять сторону своей страны. По отношению к тем, кто занял противоположную позицию, уехал, должны предприниматься меры. Кошкин подчеркнул, что в каждом случае стоит разбираться отдельно.

«Выезд за границу сейчас, видите, каждый обосновывает: то ему лечиться надо было, то родственники, то необходимость. Надо разбираться. Мне кажется, в целом в обществе должно быть осознание того, что в такую минуту просто уехать и потом вернуться и сказать: „А извините, вот так пришлось выехать. Приехал — вы тут все сделали для меня, вопросы решили“, — наверное, сегодня это уже неправильно», — допустил Кошкин.

Он напомнил, что подобная маркировка людей, которые в трудную минуту оказались не со страной, проводилась во время практически всех боевых действий.

Кому грозит статус иноагента

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов отметил, что обычным гражданам России, которые уехали на постоянное место жительства в другие страны, не стоит бояться, что их признают иноагентами.

Принятый закон подразумевает переезд за пределы России, нахождение под влиянием иностранного государства, занятие, например, политической деятельностью и прием финансов от зарубежных властей.

«В таких случаях, конечно, велика вероятность, что лицо признают иноагентом. Например, если гражданин уехал за пределы России и через Сеть осуществляет распространение какой-либо информации, за которую, возможно, также получает денежные средства от другого государства, или распространяет информацию, предназначенную для определенного круга лиц», — отметил Калинов.

Ранее Верховный суд и правительство России поддержали законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства об иностранных агентах. Пискарев отмечал, что проект расширяет основания для привлечения к ответственности. Наказание при этом остается прежним.