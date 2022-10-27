Климову напомнили, что закон об иноагентах не учитывает вопросы въезда и выезда из России | 360°

Общество 27 октября 2022, 18:59 Климову напомнили, что закон об иноагентах не учитывает вопросы въезда и выезда из России Сенатор Пискарев заявил, что закон об иноагентах не рассматривает вопросы въезда и выезда РИА "Новости"

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Закон об иноагентах не рассматривает вопросы въезда и выезда граждан России за границу. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, соавтор закона об иностранных агентах Василий Пискарев.

«Как и ныне действующие нормы [законодательства об иноагентах], данный закон не рассматривает вопросы въезда или выезда из страны россиян», — отметил парламентарий.

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Он обратил внимание, что задача законодательного акта — сделать прозрачной политическую деятельность в России тех, кого финансирует Запад. Их местонахождение при принятии решения о включении в реестр иноагентов никакой роли не играет.

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Пискарев отметил, что решение о признании иностранным агентом принимает Минюст РФ.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов предупредил, что те, кто покинул Россию после начала СВО, могут попасть под закон об иноагентах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал слова Климова частным мнением. Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству, призвал парламентариев сдерживать полет фантазии.