Клишас призвал сенаторов сдерживать полет фантазии после заявления об эмигрантах | 360°

Общество 27 октября 2022, 16:01 Клишас призвал сенаторов сдерживать полет фантазии после заявления об эмигрантах Сенатор Клишас призвал коллег сдерживать полет фантазии после заявления об эмигрантах РИА "Новости"

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Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству, отреагировал на предложение приравнивать уехавших из страны россиян к иноагентам. В своем Telegram-канале политик призвал коллег сдерживать фантазию.

«Коллеги, давайте сдерживать полет фантазии», — написал Клишас

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С заявлением о том, что россияне, покинувшие страну после начала СВО, подпадают под действие закона об иноагентах, выступил ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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По его мнению, каждый случай нужно разбирать индивидуально, а признание человека иноагентом — прерогатива Министерства юстиции, сообщала НСН.

Слова Климова прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле нет никакой позиции на этот счет, а заявление Климова является только его частным мнением.