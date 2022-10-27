Песков назвал частным мнением слова Климова о статусе иноагентов для уехавших россиян | 360°

Власть 27 октября 2022, 13:28 Песков назвал частным мнением слова Климова о статусе иноагентов для уехавших россиян Представитель Кремля Песков: статус иноагентов для уехавших россиян — это частное мнение РИА "Новости"

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Возможность присвоения статуса иноагентов для россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции, — это частное мнение сенатора Андрея Климова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он отметил, что Кремлю неизвестно о подобной трактовке этого закона об иноагентах.

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«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — подчеркнул Песков.

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Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что покинувшие Россию после начала специальной военной операции могут попасть под закон об иноагентах. По его мнению, люди, которые уехали за рубеж, автоматически попадают под иностранное влияние.

Ранее с инициативой прировнять сбежавших за границу от мобилизации мужчин к иноагентам выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, написал «Царьград».