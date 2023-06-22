Общество 22 июня 2023, 21:22 Россияне перейдут на холодный душ. Отменить отключение горячей воды невозможно? Эксперт ЖКХ Степура заявил, что отключения горячей воды летом необходимы YouTube

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Коммунальщикам запретят отключать горячую воду летом больше чем на 14 дней. Однако полностью отказаться от этой процедуры пока нельзя, можно лишь сократить сроки профилактического ремонта. Правда, это зависит от состояния водопроводных и тепловых сетей.

Отключение воды регламентируют

Роспотребнадзор запретит муниципалитетам превышать срок традиционного летнего отключения горячей воды более, чем на две недели. Нарушителям грозит административное наказание. Пока сроки профилактического ремонта водопровода — 14 суток — носили лишь рекомендательный характер.

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Член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов призвал Минстрой России отключать горячую воду не дольше, чем на три дня. Депутат заявил, что современные технологии позволят это сделать и начать нужно с Москвы.

Между тем председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин сообщил, что в регионах, где плохая ситуация с трубами, ремонтные работы и диагностика занимают до 21 дня.

Без отключений не обойтись

Создатель и руководитель проекта «Дом и двор» Павел Степура рассказал «360», что во время летнего отключения горячей воды не идет глобальный ремонт водопровода — такой проводится раз в 10-15 лет, в зависимости от состояния трубопровода.

Отключение проводят для того, чтобы провести техническое обслуживание того оборудования, которое занимается подогревом воды. То есть это работа в тепловых пунктах, это работа по опрессовке системы — находят ее слабые места и непосредственно их ремонтируют. Главная работа именно в этом. Павел Степура

Степура уточнил, что пока невозможно обойтись без отключения воды или отключать ее на определенное время в будние дни, пока основная масса людей на работе. Причина в том, что горячее водоснабжение централизованно.

«Именно поэтому отключается какой-то „куст“, который от конкретного теплового пункта питается горячей водой и на нем проводят работы. После того, как все они будут завершены, вода снова включается», — рассказал эксперт ЖКХ.

Он добавил, что с системой нужно работать комплексно и слишком частые включения-выключения сильно повышают на нее нагрузку. В некоторых случаях работы можно выполнить быстрее двухнедельного графика, сократив их до 10 дней.

«В других странах там, где нет централизованного водоснабжения, свои условия. У них нет центральных тепловых пунктов, горячая вода подогревается в самом доме, поэтому там таких отключений, конечно, нет и быть не может», — сказал Степура.