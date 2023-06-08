Общество 08 июня 2023, 07:57 Депутат возмутился долгим отключением горячей воды в Москве и призвал сократить профилактику до трех дней Депутат Чернышов предложил Минстрою сократить срок отключения горячей воды до трех дней РИА «Новости»

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Ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения стоит сократить до трех дней, и начать с Москвы. С таким предложением в Минстрой России обратился член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов. Он рассказал об этом РИА «Новости».

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! <…> Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения», — сказал он.

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Депутат написал письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Бориса Чернышова возмутило ежегодное летнее отключение горячей воды. Он предположил, что коммунальщики сумеют проверить системы в конкретном доме или округе намного быстрее, и призвал отключать воду на три дня вместо 10.

Борис Чернышов предложил начать с Москвы как города с наилучшим, по мнению парламентария, состоянием инфраструктуры, и только потом распространить опыт на другие уголки России.

В Минстрое депутат попросил уточнить, почему план сократить отключение горячей воды до семи дней к 2020 году не исполнили. Он поинтересовался, есть ли техническая возможность привести его задумку в жизнь, а если нет, что нужно для этого сделать.

В Подмосковье плановое отключение воды началось 1 июня, почти 500 домов оно не коснется. Руководитель Московского жилищного союза Константин Крохин заявил, что отменить отключение воды удастся только после того, как все металлические трубопроводы в России заменят на синтетические.