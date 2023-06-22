Эксклюзив 22 июня 2023, 14:44 Композитные трубы и переезд из «человейников». Специалист по ЖКХ — о том, как сократить срок ежегодного отключения воды Глава союза жилорганизаций Крохин: сроки отключения воды в России сократят до 5-8 дней РИА «Новости»

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Российские коммунальщики не смогли сократить сроки опрессовок и отключения горячей воды меньше чем на 10 дней из-за состояния трубопроводов и централизованной системы отопления. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин сказал «360», что инвестиции в строительство и переезд в малоэтажное жилье решит проблему.

Централизованная система

По его словам, при подготовке сетевого хозяйства к зимней эксплуатации воду в России отключают в среднем на 10-21 день. Это нужно, чтобы теплоснабжающие сетевые компании провели гидравлические испытания, проверили утечки и устранили дефекты. Продолжительность отключения зависит от состояния коммуникаций и разнится от региона к региону. Сроки устанавливают органы власти субъектов.

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«В Москве в силу обновленного состава сетевого хозяйства срок отключения воды составляет 10 дней, а, допустим, в регионах, где ситуация с трубами хуже и требуется больший объем ремонтных работ, диагностирования, он составляет 21 календарный день. Есть регионы, где 16 дней», — сказал специалист по ТСЖ и ЖКХ.

Регионов, где воду не отключали совсем, нет. Константин Крохин объяснил, что в России преобладает централизованное теплоснабжение, потому что так дешевле отапливать большие дома и города. Пока существует централизованное тепло- и водоснабжение, отключения не отменят. Отопительный сезон длится шесть-восемь месяцев. За короткое лето и один весенний месяц, май, коммунальщики стараются успеть все проверить, опрессовать трубопроводы горячего, холодного водоснабжения и, прежде всего, отопления, чтобы отопительные системы надежно работали зимой.

«В тех домах, где автономное теплоснабжение, водоснабжение, малоэтажных комплексах, коттеджных поселках могут не отключать воду. Такие дома есть, например, в Калининградской области. В новостройки, малоэтажные, таунхаусы провели газ для нагревания воды и отопления», — рассказал он.

Замена труб на композитные

Сократить срок отключения воды, по его словам, возможно до 10 дней, и это показал пример Москвы. Но не все регионы так смогли, ведь столица России — это целый мегаполис с большим объемом инвестиций, капитального ремонта, строительства. В процессе нового строительства рабочие заменяют устаревшие коммуникации. Застройщики применяют современные синтетические трубы из композитных материалов, которые прослужат без ремонта от 50 до 100 лет.

Константин Крохин заявил, что чем больше таких труб, материалов и технологий используют при возведении новых домов и капремонте старых, тем меньший срок понадобится городскому хозяйству для испытаний.

«Если трубы новые, надежные, система диагностики использует, допустим, дистанционные методы, роботы, которые ходят по трубопроводу, то все это позволит снизить количество дней отключения до восьми, а в обозримом будущем до пяти», — спрогнозировал специалист.

Спасение – в автономии

Однако внедрение новшества зависит не от решения отдельно взятого главы, а от готовности жилищно-коммунального хозяйства. Константин Крохин сказал, что в регионах, где строительство новых домов идет не так быстро, как в Москве, денег мало, трубы старые и текут, сокращение срока профилактики летом приведет к авариям зимой.

«Если мы как граждане будем стремиться способствовать, чтобы нам строили не „человейники“ по 40 этажей и не только в Москве, Санкт-Петербурге, а в Сочи и других городах, то при развитии малоэтажного строительства естественным образом перейдем к более автономному свободному снабжению коммунальными ресурсами», — сказал он.

Многоэтажные дома, то есть места концентрации большого числа людей, можно обеспечить коммунальными услугами только централизованно. По словам Константина Крохина, переход на малоэтажное строительство позволит отказаться от отключений.