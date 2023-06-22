Общество 22 июня 2023, 06:57 Роспотребнадзор запретит надолго отключать горячую воду «Известия»: Роспотребнадзор запретит муниципалитетам отключать воду дольше 14 дней РИА «Новости»

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Плановое отключение горячей воды во время профилактических работ не должно длиться дольше 14 дней. Такое ограничение муниципалитетам введет Роспотребнадзор, сообщили «Известия».

Специалисты разработали проект «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений». По правилам, ремонт систем теплопотребления, тепловых сетей и пунктов нужно проводить одновременно и только летом, но муниципалитеты вправе сами определять продолжительность работ.

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Коммунальные службы не всегда справлялись быстро, поэтому Роспотребнадзор решил ввести ограничение — установить максимальный срок 14 суток. Нарушителям грозит административное наказание вплоть до приостановки работы на 90 дней.

Источник газеты в Минстрое России сказал, что теплоснабжающим компаниям и так невыгодно затягивать сроки работ, так как они не получат плату за это время.

Член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов призвал отключать горячую воду в Москве не дольше, чем на три дня. Он уверен, что современные технологии позволят это сделать.