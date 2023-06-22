22 июня 2023, 06:57
Роспотребнадзор запретит надолго отключать горячую воду
«Известия»: Роспотребнадзор запретит муниципалитетам отключать воду дольше 14 дней
Плановое отключение горячей воды во время профилактических работ не должно длиться дольше 14 дней. Такое ограничение муниципалитетам введет Роспотребнадзор, сообщили «Известия».
Специалисты разработали проект «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений». По правилам, ремонт систем теплопотребления, тепловых сетей и пунктов нужно проводить одновременно и только летом, но муниципалитеты вправе сами определять продолжительность работ.
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Коммунальные службы не всегда справлялись быстро, поэтому Роспотребнадзор решил ввести ограничение — установить максимальный срок 14 суток. Нарушителям грозит административное наказание вплоть до приостановки работы на 90 дней.
Источник газеты в Минстрое России сказал, что теплоснабжающим компаниям и так невыгодно затягивать сроки работ, так как они не получат плату за это время.
Член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов призвал отключать горячую воду в Москве не дольше, чем на три дня. Он уверен, что современные технологии позволят это сделать.
ЖКХ
Роспотребнадзор
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