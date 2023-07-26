Эксклюзив 26 июля 2023, 17:05 Россиянам объяснили, как возместить деньги за ремонт затопленной машины Автоюрист Славнов: московские водители могут отсудить деньги на ремонт машины после потопа

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Сегодняшний московский ливень затопил не один автомобиль. Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «360», что водитель может подать иск и получить деньги на ремонт.

«Если автовладелец не может добраться к своей машине, если ее затопило вследствие того, что неправильно работает ливневка, залило салон, то здесь, конечно, необходимо сделать независимую экспертизу, установить стоимость восстановительного ремонта салона либо того, что было повреждено. И данную стоимость можно взыскать с того, кто был причинителем вреда, по вине кого все произошло, подав иск», — описал схему автоюрист.

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Он пояснил, что это может быть, например, Горканализация.

На вопрос о том, как долго может идти работа по иску, Славнов ответил, что это зависит от территории и загруженности судей, но, как правило, приходится ждать месяца три.

Ранее очевидцы поделились кадрами затопленных улиц и машин в столице и Подмосковье. По данным синоптиков, грозовой фронт уйдет из Москвы уже в ближайшие несколько часов.