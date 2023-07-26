26 июля 2023, 16:14
«Плавающие машины и водопады у церкви». Москву затопило после ливня
Торговые центры, автобусы и улицы в Москве оказались затоплены после сильного ливня
На столицу обрушился сильнейший ливневый дождь. Улицы, торговые центры, станции метро, общественный транспорт и переходы залила вода. Видео с места событий публикуют очевидцы в социальных сетях.
Последствия мощного ливня в Москве вновь приобрели серьезные масштабы. Улицы превратились в бурлящие реки, по которым «плывут» автомобили.
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Очевидцы делятся кадрами дождевого апокалипсиса в соцсетях. На одном из роликов можно увидеть настоящий водопад у церкви Михаила Архангела на западе Москвы
Также появились сообщения о затопленных магазинах. В частности, ТЦ «Вегас» и ТЦ «Вэйпарк» оказались в воде.
Дождь добрался и до станции метро «Багратионовская». По словам очевидцев, пути оказались в воде, а поезда в сторону «Кунцевской» пока не ездят. Кроме того, залило подземный переход на станцию «Тушинская».
На Новорижском шоссе затопило салон автобуса. А на севере столицы во дворе ЖК «Дмитровский парк» десятки припаркованных автомобилей по крышу оказались в воде.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова пообещала москвичам неустойчивую погоду в ближайшие дни. В том числе, в столице пройдут ливни с грозами, местами выпадет град.
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