Москва 26 июля 2023, 16:44 Метеоролог рассказал, когда ливень отступит от Москвы Синоптик Леус: в течение двух-трех сильные осадки покинут Москву Фото: freepik.com

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Грозовой фронт в ближайшее время уйдет из столицы. Дожди закончатся через несколько часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Появился свет в конце дождливого туннеля. Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение 2-3 часов сильные осадки покинут столицу», уточнил он.

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Леус предупредил москвичей и туристов, что осадки вскоре вернуться. Ожидается еще несколько «заходов» дождя, но уже менее интенсивных и локальных. После 20-21 часа дожди и вовсе прекратятся, заверил синоптик.

В свою очередь специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360» рассказала о понижении температуры на выходных. В воскресенье столбики термометров не превысят +21…+23 градусов.

Ранее торговые центры, автобусы и улицы в Москве оказались затоплены после сильного ливня.