Эксклюзив 26 июля 2023, 16:07 Улицы затопило. Последствия ливня в Москве и Подмосковье попали на видео Читатели «360» показали на видео последствия ливня в Московской области

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Сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье сегодня, 26 июля. Пользователи опубликовали видео с последствиями непогоды. Судя по кадрам, многие улицы буквально затопило, люди вынуждены идти прямо через глубокие лужи. В распоряжении «360» оказались ролики, снятые в Москве и Одинцове Московской области.

Подписчики отметили, что синоптики немного промахнулись, пообещав самое жаркое лето более чем за 100 лет. Например, прямо сейчас в столице всего +22 градуса.

Спасатели предупреждали москвичей о неблагоприятных погодных условиях, связанных с «прохождением системы фронтов». Сильный дождь, ливень и грозу, местами со шквальным ветром, прогнозировали сегодня с 11:00 и до конца дня. Автомобилистов попросили снижать скорость на дорогах и увеличить дистанцию до едущих впереди машин, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями во время грозы и не оставлять детей без присмотра.

В Подмосковье ливни, грозы и град ожидаются и завтра. При грозе порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду.