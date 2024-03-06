Эксклюзив 06 марта 2024, 14:56 Наборы для вязания и товары из секс-шопа. Россиянам назвали необычные подарки к 8 Марта Бизнесмен Лапин: самыми популярными подарками к 8 Марта стали белье и косметика Freepik

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Стандартные наборы из букетов роз и конфет к 8 Марта потеряли актуальность. Россиянкам порекомендовали дарить для мыла и «мухобойки» из интим-магазина. О самых необычных предложениях — в материале «360».

Хобби для всех

Покупать подарки нужно заранее и желательно оффлайн, рассказал «360» директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он предупредил, что, во-первых, на маркетплейсах можно получить товар плохого качества, во-вторых, некоторые вещи нужно в прямом случае потрогать, прежде чем купить.

Зависит от человека. Наверное, всегда правильно все делать заранее, а не в последний момент. Мало ли, что-то не получилось — на работе задержали, еще какие-то проблемы. Борис Кац директор по развитию сети «Леонардо»

Выбор презентов, по его словам, большой. Маме-рукодельнице можно вручить набор для вязания, вышивания или любого другого вида творчества — полностью укомплектованный расходными материалами и инструментами. Борис Кац заявил, что творческой девушке подойдут холсты и краски. По его словам, на прилавках появились качественные карандаши отечественного производителя.

«Есть ароматовары, которые можно подарить не рукодельнице. Можно подарить совсем простые вещи, которые легко в домашних условиях делаются, из категории „все для мыловарения“ — заготовку и ароматы. Потратив 15 минут, человек почувствует, что он сделал что-то своими руками, это всегда очень ценно», — посоветовал он.

Подарки для пар

Отдельная категория — товары для взрослых. По словам основателя Pink Rabbit Family Максимилиана Лапина, накануне праздников в интим-магазинах настоящий аншлаг. Многие покупатели приходили парами.

«На 8 Марта всегда популярны белье и косметика, на 14 февраля в основном какие-то парные игрушки и фетиш-истории. Потому что очень много фильмов было, сейчас люди воспринимают это как игру. Вот „Непослушная“ с Александром Петровым, где были кожаные штуки нашего производства. И к нам люди приходят на самом деле и спрашивают: „Можно вот эту мухобойку из фильма“», — сказал бизнесмен.

По его словам, в специализированных магазинах можно найти подарки для женщин plus size и мам. В том числе повседневную или спортивную одежду.

«У нас для дорогих женщин, мам очень много косметики, средств для ухода за телом, масел, романтических свечей, аптечный сегмент. Sexual wellness — модное сейчас слово, это забота об интимном здоровье», — сказал он.

Цены и контекст

Максимилиан Лапин предупредил, что важно учитывать психологический аспект и контекст. Он посоветовал правильно подобрать момент и создать романтическую атмосферу.

Мы все прекрасно знаем, что всегда важно внимание. Дело не в том, дорогой или недорогой подарок. Есть люди, которые живут какими-то искривленными понятиями и завышенным эго, и для них важно. Но это частные случаи. Важно внимание и желательно подарить то, что человек действительно хотел. Максимилиан Лапин основатель Pink Rabbit Family

Купить цветы недорого в 2024 году не получится, предупредила «360» творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец. Цены, по ее словам, подскочили. Специалист порекомендовала добавить в букет к 8 Марта веточки багульника и заменить тюльпаны нарциссами или гиацинтами.