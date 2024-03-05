Эксклюзив 05 марта 2024, 13:25 «Главное — подарить эмоцию». Как выгодно купить букет к 8 Марта Флорист Запорожец: цветы к 8 Марта подорожали в сравнении с прошлым годом Freepik

Читать 360tv в

Цены на цветы в России к 8 Марта выросли в сравнении с прошлым годом, но есть несколько способов выгодно купить букет к Международному женскому дню. Как порадовать женщину в праздник, «360» рассказала Марина Запорожец — творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора», работающего на рынке 30 лет.

Меняйте тренд

По словам флориста, в России подорожали все цветы, поставляемые из-за границы, в том числе из Западной и Восточной Европы. Рост цен объясняется логистикой.

На порядок ниже будут стоить цветы, выращенные в российских совхозах, например, в Московском регионе или Краснодарском крае. Однако купить 15 тюльпанов по той же цене, что год назад, все равно не получится, отметила собеседница «360». Она посоветовала уменьшить количество цветов, но добавить в букет выгоночные весенние ветки.

«Сейчас на всех рынках это продается: и багульник, и ветки березы, и плодово-ягодных. Их можно поставить в воду, и появятся первые листочки, а на плодово-ягодных ветках появляются еще и цветочки. Добавьте туда другое количество тюльпанов, например, семь, и ваш букет будет совершенно по-другому смотреться», — отметила специалист.

Pxhere

Также вместо иностранных тюльпанов можно взять российские, заменить их на нарциссы или гиацинты. Сейчас появился тренд дарить маленькие садики, то есть цветы в земле — луковицы тех же тюльпанов, мускари, примулы, отметила флорист. По ее словам, все это выращивают отечественные совхозы.

Поменяйте свой тренд. Это настолько трогательно, когда даришь маленький весенний садик, и когда человек будет видеть, как этот цветок начинает распускаться, как он благоухает у тебя в квартире. Дарили розы— поменяйте на тюльпаны. Замечательная совершенно мимоза — мне кажется, она заменит любой букет, который вы дарили до этого. Главное — подарить эмоцию, эмоцию весны, эмоцию обновления, и это всегда связано с женщиной. Вот эту эмоцию и попробуйте сделать оригинальной. Марина Запорожец творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора»

Зачастую мужчины думают, что смогут удивить и покорить женщину большим количеством цветов, обратила внимание флорист. Однако женщины разные и могут реагировать по-другому, поэтому собеседница «360» призвала мужчин быть более оригинальными и подходить к вопросу с фантазией.

«Цена на букет может быть минимальная, но он принесет столько этой эмоции весны, что не принесет букет из 50 роз. На мой взгляд, эти большие букеты с розами или с какими-то экзотическими цветами лучше дарить на день рождения, на юбилеи, а здесь должна быть весенняя тема, потому что мы справляем женский весенний праздник», — сказала Запорожец.

Freepik

Как изменились цены на цветы

Некоторые позиции в цветочной сфере подорожали на 20%, а некоторые и на 50%, сообщила собеседница «360». Назвать точную стоимость трудно, поскольку она зависит от нескольких факторов, в том числе проходимости торговой точки и класса флористики, объяснила специалист. Цена на оптовой базе, которых много в Москве, за то же количество цветов будет ниже, чем во флористических фирмах, где сделают красивый букет или композицию.

Эмоциональная составляющая красиво сделанного букета будет тоже выше, чем у цветов, купленных просто набором в целлофане. Марина Запорожец

Annie Spratt / Unsplash

Стоимость букетов может стартовать с двух тысяч рублей. Речь идет именно о готовом изделии, а не просто наборе из пяти-семи штук цветов, подчеркнула флорист.

Собеседница «360» не исключила, что к 8 Марта цены вырастут еще больше. В предпраздничный период цены на цветы из-за рубежа растут каждый день.

«Любой оптовик скажет, что он не знает, придет машина утром или вечером. Потому что-то, что происходит сейчас на таможне и на границе — все не просто так. Сейчас самый эпицентр трудностей и всяких неожиданностей», — заключила творческий директор дома цветочной моды.