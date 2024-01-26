Знаменитости 26 января 2024, 05:31 Стал известен дневной гонорар Александра Петрова в театре и кино 76.ru: за один съемочный день актер Петров получает от 500 до 700 тысяч рублей Dmitry Golubovich / Global Look Press

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Российский актер Александр Петров 25 января отпраздновал свой 35-й день рождения. Издание 76.ru рассказало, сколько зарабатывает звезда «Полицейского с рублевки» в кино и театре.

Первая крупная роль пришла к Петрову в 2012 году, он сыграл в сериале «Пока цветет папоротник». Потом были фильм «Притяжение» и сериал «Обнимая небо», а также съемки в нескольких частях «Гоголя».

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Недавно Петров снялся в громкой премьере Романа Полански «Дворец» и эротической мелодрамме «Непослушная». Всего в копилке Петрова 77 ролей в кино и сериалах. Также актер играет в театре, а в качестве режиссера представил два крупных спектакля.

По информации издания, за один съемочный день на съемках сериала Петров получал 500 тысяч рублей, в 2024 году прайс актера может подняться до 700 тысяч рублей за смену. В театре Ермоловой «за выход» актер может получать до 100 тысяч рублей.

На свадьбе Петрову и его новой супруге Виктории подарили щенка. Актер назвал питомца Тэшкой, в честь фильма «Т-34», роль в котором Петров считает одной из главных в карьере.