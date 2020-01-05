Ученые посоветовали миллениалам заниматься рукоделием

Большинство современных людей проводят время за пролистыванием ленты новостей в социальных сетях, перепиской в мессенджерах и отправкой знакомым забавных картинок. С приходом современных технологий в нашу жизнь это стало нормой. Никто не хочет походить на старую бабулю, которая коротая вечера за вязанием, и совершенно напрасно. Специалисты утверждают, что это позволит улучшить мозговую активность.

В последний день 2019 года пользовательница Twitter с ником @kashia опубликовала твит с призывом вернуться к хобби.

«Я чувствую, что мое поколение потеряло хобби. Мир вокруг не должен быть суетой и постоянным зарабатыванием денег. Иногда весело просто делать то, что приносит вам радость, покой, расслабление, помогает настроится на творческий лад. Давайте вновь вернемся к хобби в 2020 году», — написала женщина.

Эксперты в различных областях совершенно согласны с пользовательницей сети микроблогов. Доктор психологических наук Юллка Морина уверена, что после рабочего дня люди должны посвящать хотя бы пару часов своим хобби.

«Жизнь полна повседневных бытовых проблем. Важно после работы заниматься тем, что приносит пользу психическому здоровью и благополучию. От хобби есть прямые выгоды. Например, фитнес или танцы укрепят тело, подарят чувство силы», — отметила психолог.

Она добавила, что вышивка или рисование обернутся творческой свободой и когнитивной сосредоточенностью. К положительным эффектам от занятий рукоделием относятся чувство достижение цели, новый опыт обучения и познания, расширение социальных контактов, формирование новых связей.

«Преимущества от различных хобби для психического здоровья могут быть огромными. Мало того, что они заставляют вас чем-то осмысленно заниматься, так еще они дают возможность выключить определенные отделы мозга, расслабиться, отвлечься от всего, что происходит на работе и в жизни», — выразила свое мнение тренер по гипнозу Ребекка Локвуд.

По ее словам, регулярные занятия любым видом рукоделия, спортом или даже рыбной ловлей — это определенная медитация, которая задействует наименее активные в рутинной жизни части мозга.