20 марта 2024, 00:57
Россельхознадзор нашел в колбасе метронидазол. Чем он опасен?
Врач Петрова: метронидазол может вызвать тошноту и головокружение
Россельхознадзор нашел в колбасе опасный препарат метронидазол, который вызывает тошноту, потерю сознания, окрашивает мочу в темный цвет и создает металлический привкус во рту. Вещество обнаружили в продукции бразильской фирмы. «360» пообщался с экспертами и выяснил, насколько опасен метронидазол и есть ли смысл переживать.
По данным Telegram-канала Mash, в товарах мясоперерабатывающей компании из Бразилии União Casings зафиксировали превышение уровня метронидазола. Сильнодействующий компонент выявили в говяжьей кишечной оболочке, поставляемой целому ряду российских производителей.
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Россельхознадзор взял ситуацию на контроль. Ведомство ввело усиленное лабораторное наблюдение за продукцией компании.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Врач-эндокринолог Наталья Петрова: метронидазол используют для лечения скота
Что такое метронидазол
Итак, давайте разбираться с самого начала. Что же такое метронидазол? Метронидазол — это антибактериальный и противопротозойный препарат. С русского на русский — это антибиотик с достаточно широким спектром действия, который в том числе влияет и на простейшие организмы.
Нужно понимать, что в Российской Федерации в соответствии с требованием к колбасным изделиям данного препарата находиться не должно. Понятно, что в ветеринарии он широко используется для лечения скота, и он может попадать в мясные изделия при условии, что между лечением и [забоем] был небольшой промежуток времени.
То есть не было соблюдено правило выдержки скота после проведенного лечения.
Наталья Петрова
Врач
Насколько опасен метронидазол
На самом деле, если говорить про случаи с выявленными колбасными изделиями, то препарат нашли в оболочке, которая обычно не употребляется в пищу. И нужно отдать должное бдительности надзорным органам, которые потребовали провести внутреннее расследование на выявление причин попадания некачественного продукта, не соответствующего требованию Российской Федерации, на наши прилавки.
Если отвечать на вопрос, насколько это опасно или вредно, то я бы сказала, что никто однозначно ответить на вопрос не сможет. Потому что у нас нет информации о том количестве, которое было выявлено в продукции. <…> Но вероятность того, что были большие концентрации в этих оболочках, конечно же, низка.
При заболеваниях люди могут потреблять препараты из группы метронидазолов. И, действительно, у них могут быть побочные эффекты при приеме в виде появления металлического привкуса, тошноты, головокружения, аллергических реакций и так далее.
Поэтому, конечно же, лучше потреблять мясо от известного производителя, домашнее фермерское мясо, выращенное и выкормленное своими руками, чтобы быть точно уверенным в том, что животное не кормили антибиотиком перед тем, как зарезали.
Побочные действия метронидазола
- Со стороны пищеварительной системы: диарея, анорексия, тошнота, рвота, кишечная колика, запоры, металлический привкус во рту, сухость во рту, глоссит, стоматит, панкреатит.
- Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение координации движений, атаксия, спутанность сознания, раздражительность, депрессия, повышенная возбудимость, слабость, бессонница, головная боль, судороги, галлюцинации, периферическая невропатия.
- Аллергические реакции: крапивница, кожная сыпь, гиперемия кожи, заложенность носа, лихорадка, артралгии.
- Со стороны мочеполовой системы: дизурия, цистит, полиурия, недержание мочи, кандидоз, окрашивание мочи в красно-коричневый цвет.
Доктор технических наук Игорь Никитин: метронидазол подавляет рост бактерий в продуктах
Зачем нужен метронидазол в колбасе
Первый момент: метронидазол, антибиотик — это действительно препарат, который применяется в пищевой промышленности для подавления роста бактерий клостридии, которые вызывают ботулизм и могут быть опасны с точки зрения порчи продукции, оболочки.
Поэтому, скорее всего, эта обработка возможна. Другой вопрос в дозировках. То, что это количество было найдено, это нехорошо. На самом деле, у меня даже больше возникли некие сомнения: почему именно Бразилия поставляет нам такое большое количество этих оболочек, которые потом используют наши производители.
На мой взгляд это некая недоработка, и, может быть, даже вопрос на будущее, на перспективу коллегам из Минсельхоза для развития соответствующих направлений отечественного производства оболочки. Потому что Бразилия — это поставщик мяса. Это действительно поставщик дешевого сырья, и мы с ними в долгосрочных отношениях.
Конечно, нужно предупредить и заставить соблюдать эти требования, возможно, путем каких-то санкционных вопросов: штрафов и прочих вещей.
Это такой тактический момент. А стратегический — можно рассмотреть и вопрос производства этих вещей отечественным способом, потому что то расстояние, которым эта оболочка транспортируется из Бразилии к нам, действительно требует определенной консервации, определенных мер для того, чтобы предотвратить развитие бактериальной микрофлоры на поверхности этой оболочки, которая потом используются при производстве колбас.
Вред для человека
Что касается вреда для здоровья людей, потребителей, то это действительно важно. Нужно смотреть концентрацию, нужно смотреть предельно допустимые нормы и их превышение. Одно дело, если нормы были превышены на несколько процентов. Это действительно не принесет никакого вреда, потому что всегда есть определенный запас, с которым делаются предельно допустимые нормы по токсичным веществам.
То есть это запас, как правило, процентов 20, а то и больше составляет. Поэтому превышение в несколько процентов не навредит. Если же это превышение составляет в разы или десятки раз, то это серьезно. Это очень серьезно и должно наказываться на уровне административных мер воздействия. При выявлении отравления, а такие случаи были, <…> их, конечно, нельзя допускать.
Но здесь еще момент: одно дело колбасы, другое дело, если это сосиски, которые проходят термическую обработку. Дополнительная обработка в технологии приготовления в домашних условиях может быть мерой снижения опасности. Поэтому из того, что я увидел, здесь вот такие определенные пути реагирования могут быть.
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